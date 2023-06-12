Chồng ái nữ nổi loạn của Vua sòng bài Macau gặp bạo bệnh, không đi lại được

Sao quốc tế 12/06/2023 11:35

Hà Siêu Nghi cho biết chồng - nhà sản xuất Trần Tử Thông - hiện gần như bị liệt, phải thuê y tá chăm 24/24.

Tham gia buổi khai trương khách sạn của chị gái Hà Siêu Phượng, diễn viên Hà Siêu Nghi chia sẻ với phóng viên rằng chồng cô đang bị bệnh nặng, tình hình khó khăn khiến cô lo âu.

Hà Siêu Nghi cho biết, tháng 9 năm ngoái, Trần Tử Thông về Australia với bố mẹ và bắt đầu có triệu chứng đau bụng. Khi đến viện kiểm tra, anh được phát hiện nhiều mạch máu trong cơ thể bị đứt, xuất huyết nội nghiêm trọng. Nhà sản xuất đã trải qua một ca phẫu thuật ngay sau đó nhưng tình trạng chảy máu trong vẫn diễn ra, khiến anh rơi vào hôn mê trong suốt 20 ngày sau đó. Hà Siêu Nghi biết tin vội vã bay sang Australia với chồng.

Chồng ái nữ nổi loạn của Vua sòng bài Macau gặp bạo bệnh, không đi lại được - Ảnh 1
Hà Siêu Nghi tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của chồng 

Sau ca phẫu thuật, tình hình của Trần Tử Thông dần khá lên nhưng do các mạch máu của anh quá mỏng, khó thích nghi trong thời gian ngắn nên Trần Tử Thông hiện chưa đi lại được, gần như bị liệt, sụt cân nhiều. Hà Siêu Nghi đã sắp xếp đưa chồng sang Mỹ mổ nhưng bác sĩ cho rằng sức khỏe của anh không phù hợp với cuộc đại phẫu. Hiện tại, anh được vợ đưa về Trung Quốc điều trị. Hà Siêu Nghi thuê một y tá thuê riêng 24/24 để chăm sóc chồng.

Chồng ái nữ nổi loạn của Vua sòng bài Macau gặp bạo bệnh, không đi lại được - Ảnh 2

Hà Siêu Nghi thuê một y tá thuê riêng 24/24 để chăm sóc chồng hiện tại không còn đi lại được 

Hà Siêu Nghi cho biết trong lòng rất lo lắng, tính tình trở nên cáu bẳn, có lúc chỉ muốn chửi thề. Cô mong chồng sớm khỏe trở lại.

Được biết, Hà Siêu Nghi là con gái thứ 7 của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân và bà Hai Lam Quỳnh Anh. Cô được bố yêu thương hết mực, chiều chuộng vô điều kiện. Hà Siêu Nghi là một người tự lập và có máu nổi loạn, dù xuất thân trong gia tộc quyền lực nhất Macau nhưng cô không hề muốn làm tiểu thư đài các sống trong nhung lụa.

Chồng ái nữ nổi loạn của Vua sòng bài Macau gặp bạo bệnh, không đi lại được - Ảnh 3
Hà Siêu Nghi có cá tính mạnh mẽ, độc lập và nổi loạn 

Hà Siêu Nghi quen biết và kết hôn với nam diễn viên Trần Tử Thông. Thời trẻ, Trần Tử Thông được mệnh danh là "Kimura Takuya xứ Cảng Thơm" bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai, lãng tử. Gia cảnh của Trần Tử Thông cũng khá giả nhưng so với khối tài sản khổng lồ của gia tộc họ Hà thì chẳng thấm vào đâu. 

Chồng ái nữ nổi loạn của Vua sòng bài Macau gặp bạo bệnh, không đi lại được - Ảnh 4
Hà Siêu Nghi quen biết và kết hôn với nam diễn viên Trần Tử Thông

Trong ngày cưới của Hà Siêu Nghi và Trần Tử Thông, chú rể cũng đã bị chính bố vợ Hà Hồng Sân "dằn mặt" trước mặt tất cả mọi người rằng muốn cưới được con gái mình thì phải giữ trọn "tam tòng tứ đức" với vợ. Nhiều năm sau này, Trần Tử Thông quả thực không hề làm điều gì phật lòng gia đình nhà vợ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này xuất phát từ tình yêu chân thành mà Trần Tử Thông dành cho Hà Siêu Nghi chứ không liên quan gì tới tiền bạc, gia sản. 

Chồng ái nữ nổi loạn của Vua sòng bài Macau gặp bạo bệnh, không đi lại được - Ảnh 5
Hà Siêu Nghi cùng với bố là Vua sòng bạc Macau 
Từ khóa:   Hà Siêu Nghi Vua sòng bài Macau con gái vua sòng bài Macao Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" bất ngờ lên tiếng về tin đồn mang thai với mỹ nam "Sở Kiều Truyện" sau khi anh trai lộ chuyện ngoại tình?

Ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" bất ngờ lên tiếng về tin đồn mang thai với mỹ nam "Sở Kiều Truyện" sau khi anh trai lộ chuyện ngoại tình?

"Nàng dâu bình dân" của gia tộc Vua sòng bài Macau: Không được mẹ chồng yêu thương vì xuất thân thấp kém, xác nhận ly hôn khi chồng có nhân tình mới

"Nàng dâu bình dân" của gia tộc Vua sòng bài Macau: Không được mẹ chồng yêu thương vì xuất thân thấp kém, xác nhận ly hôn khi chồng có nhân tình mới

Mải lo hẹn hò với mỹ nam "Sở Kiều Truyện", ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" đang lép vế so với các anh chị em khác chỉ vì để mất điều này?

Mải lo hẹn hò với mỹ nam "Sở Kiều Truyện", ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" đang lép vế so với các anh chị em khác chỉ vì để mất điều này?

Ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" hiện đang mang thai con đầu lòng với mỹ nam "Sở Kiều Truyện"?

Ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" hiện đang mang thai con đầu lòng với mỹ nam "Sở Kiều Truyện"?

Hành trình đổi đời của vợ Tư Vua sòng bài Macau: Nữ vũ công nghèo khiến Hà Hồng Sân u mê, một bước trở thành phu nhân vạn người kính trọng

Hành trình đổi đời của vợ Tư Vua sòng bài Macau: Nữ vũ công nghèo khiến Hà Hồng Sân u mê, một bước trở thành phu nhân vạn người kính trọng

Đối mặt với áp lực và sự ghẻ lạnh từ các thành viên nhà "vua sòng bài Macau", “siêu mẫu Victoria's Secret” quay sang trút giận lên người này?

Đối mặt với áp lực và sự ghẻ lạnh từ các thành viên nhà "vua sòng bài Macau", “siêu mẫu Victoria's Secret” quay sang trút giận lên người này?

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu