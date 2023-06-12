Hà Siêu Nghi cho biết, tháng 9 năm ngoái, Trần Tử Thông về Australia với bố mẹ và bắt đầu có triệu chứng đau bụng. Khi đến viện kiểm tra, anh được phát hiện nhiều mạch máu trong cơ thể bị đứt, xuất huyết nội nghiêm trọng. Nhà sản xuất đã trải qua một ca phẫu thuật ngay sau đó nhưng tình trạng chảy máu trong vẫn diễn ra, khiến anh rơi vào hôn mê trong suốt 20 ngày sau đó. Hà Siêu Nghi biết tin vội vã bay sang Australia với chồng.

Tham gia buổi khai trương khách sạn của chị gái Hà Siêu Phượng, diễn viên Hà Siêu Nghi chia sẻ với phóng viên rằng chồng cô đang bị bệnh nặng, tình hình khó khăn khiến cô lo âu.

Hà Siêu Nghi thuê một y tá thuê riêng 24/24 để chăm sóc chồng hiện tại không còn đi lại được

Sau ca phẫu thuật, tình hình của Trần Tử Thông dần khá lên nhưng do các mạch máu của anh quá mỏng, khó thích nghi trong thời gian ngắn nên Trần Tử Thông hiện chưa đi lại được, gần như bị liệt, sụt cân nhiều. Hà Siêu Nghi đã sắp xếp đưa chồng sang Mỹ mổ nhưng bác sĩ cho rằng sức khỏe của anh không phù hợp với cuộc đại phẫu. Hiện tại, anh được vợ đưa về Trung Quốc điều trị. Hà Siêu Nghi thuê một y tá thuê riêng 24/24 để chăm sóc chồng.

Hà Siêu Nghi cho biết trong lòng rất lo lắng, tính tình trở nên cáu bẳn, có lúc chỉ muốn chửi thề. Cô mong chồng sớm khỏe trở lại.

Được biết, Hà Siêu Nghi là con gái thứ 7 của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân và bà Hai Lam Quỳnh Anh. Cô được bố yêu thương hết mực, chiều chuộng vô điều kiện. Hà Siêu Nghi là một người tự lập và có máu nổi loạn, dù xuất thân trong gia tộc quyền lực nhất Macau nhưng cô không hề muốn làm tiểu thư đài các sống trong nhung lụa.

Hà Siêu Nghi có cá tính mạnh mẽ, độc lập và nổi loạn

Hà Siêu Nghi quen biết và kết hôn với nam diễn viên Trần Tử Thông. Thời trẻ, Trần Tử Thông được mệnh danh là "Kimura Takuya xứ Cảng Thơm" bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai, lãng tử. Gia cảnh của Trần Tử Thông cũng khá giả nhưng so với khối tài sản khổng lồ của gia tộc họ Hà thì chẳng thấm vào đâu.

Hà Siêu Nghi quen biết và kết hôn với nam diễn viên Trần Tử Thông

Trong ngày cưới của Hà Siêu Nghi và Trần Tử Thông, chú rể cũng đã bị chính bố vợ Hà Hồng Sân "dằn mặt" trước mặt tất cả mọi người rằng muốn cưới được con gái mình thì phải giữ trọn "tam tòng tứ đức" với vợ. Nhiều năm sau này, Trần Tử Thông quả thực không hề làm điều gì phật lòng gia đình nhà vợ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này xuất phát từ tình yêu chân thành mà Trần Tử Thông dành cho Hà Siêu Nghi chứ không liên quan gì tới tiền bạc, gia sản.