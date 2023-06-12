Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD

Sao quốc tế 12/06/2023 10:41

Trong thời gian Ngô Diệc Phàm ngồi tù, các tài sản ở Trung Quốc của anh được rao bán bởi một người khác.

Ngày 11/6, theo QQ đưa tin ngôi nhà hạng sang ở Hoàng Phố, Thượng Hải của Ngô Diệc Phàm đã được bán thành công sau 7 ngày, với mức giá 115 triệu NDT (16,1 triệu USD). Trước đó, căn hộ này được sàn giao dịch bất động sản niêm yết giá bán là 128 triệu NDT (17,9 triệu USD).

Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD - Ảnh 1
Ngôi nhà hạng sang ở Hoàng Phố, Thượng Hải của Ngô Diệc Phàm đã được bán thành công sau 7 ngày, với mức giá 115 triệu NDT
Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD - Ảnh 2
Căn hộ nói trên được bàn giao cho Ngô Diệc Phàm vào năm 2018

Theo QQ, căn hộ nói trên được bàn giao cho Ngô Diệc Phàm vào năm 2018. Nhà có diện tích 406 m2, nội thất hiện đại, tầm nhìn bao quát cả sông Hoàng Phố, giao thông thuận lợi khi ở gần Bến Thượng Hải và Lục Gia Chủy.

Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD - Ảnh 3
Bên trong căn hộ sang trọng của Ngô Diệc Phàm 
Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD - Ảnh 4
Căn hộ có view rất đẹp và giao thông cũng thuận tiện 

Qua tìm hiểu của Sina, Ngô Diệc Phàm ủy thác cho người khác thực hiện giao dịch mua bán căn hộ. Ngôi nhà này chỉ là một phần nhỏ tài sản của cựu thần tượng ở Trung Quốc. Truyền thông cho rằng Ngô Diệc Phàm bán nhà là để huy động tiền nộp thuế và đền bù thiệt hại cho đối tác.

Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD - Ảnh 5
Truyền thông cho rằng Ngô Diệc Phàm bán nhà là để huy động tiền nộp thuế và đền bù thiệt hại cho đối tác

Cuối năm 2022, Cục thuế Bắc Kinh thông báo xử phạt Ngô Diệc Phàm 83,7 triệu USD vì hành vi trốn thuế, che giấu thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, số tiền anh phải bồi thường cho thương hiệu, nhà sản xuất bị ảnh hưởng vì scandal tình dục của mình ước tính hơn 600 triệu NDT (84,1 triệu USD).

Ngô Diệc Phàm thi hành án ở nhà tù Triều Dương, Bắc Kinh. Theo thông tin mới nhất, anh đã thích nghi với cuộc sống mới, cải tạo tốt. Anh đang chờ phiên tòa phúc thẩm. Ngô Diệc Phàm đã kháng cáo sau khi bị tuyên phạt 13 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Sau khi mãn hạn tù, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD - Ảnh 6
Theo truyền thông, Ngô Diệc Phàm đã thích nghi với cuộc sống mới, cải tạo tốt

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, là ngôi sao người Canada gốc Trung Quốc, còn được biết đến với nghệ danh Kris. Anh lần đầu tiên được khán giả biết đến vào năm 2012, với vai trò thành viên của nhóm nhạc nam EXO, do công ty giải trí SM Entertainment quản lý, hoạt động tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

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