Cuộc sống của Ngô Diệc Phàm sau 1 năm ngồi tù, tiết lộ được giao nhiệm vụ quan trọng trong trạm giam

Vào ngày 18/5, trang 163 đưa tin về cuộc sống sau song sắt của Ngô Diệc Phàm trong thời gian thi hành bản án 13 năm tù giam. Trải qua giai đoạn đầu khó khăn, cựu ca sĩ Trung Quốc hiện đã thích nghi hoàn toàn với hoàn cảnh sống mới ở trại giam Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc). Anh có sức khỏe và tinh thần tốt.

Ngoài ra, Ngô Diệc Phàm đã buông bỏ chấp niệm bản thân là nhân vật nổi tiếng, yêu cầu người khác phải đối đãi ưu tiên với mình như thời mới vào tù. Anh sống bình dị, gần gũi với mọi người. Trong trại giam, Ngô Diệc Phàm không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào. Anh phải lao động 8 tiếng/ngày và tham gia lớp học giáo dục đạo đức.

Nguồn tin chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm rất trách nhiệm, sống nguyên tắc. Anh dùng thời gian rảnh để sáng tác hoặc ca hát giải trí cho tù nhân trong trại giam. Theo 163, nhờ cải tạo tốt và nhận được sự tín nhiệm từ nhiều người, Ngô Diệc Phàm vào "nhóm danh dự" của nhà tù. Anh đã trở thành quản lý của một nhóm nhỏ tù nhân.

Sau khi bị tòa tuyên án 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm nộp đơn kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng. Trong phiên điều trần tiếp theo, tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng.

Sau khi nhận bản án cuối, Ngô Diệc Phàm chuyển từ nơi tạm giam (trại giam Triều Dương) đến nhà tù Yến Thành (Hà Bắc) để thi hành án. Nhà tù Yến Thành trực thuộc Bộ Tư Pháp Trung Quốc, điều kiện sinh hoạt tốt hơn trại tạm giam Triều Dương. Theo Sohu, tù nhân được ngủ giường gỗ, có thao trường rèn sức khỏe, làm việc trong nhà máy hoặc trồng trọt 8 tiếng/ngày như công nhân bình thường.

Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, điều tra cuối tháng 7/2021 với cáo buộc hiếp dâm. Đô Mỹ Trúc - nhân chứng quyết định - nói bị Kris cưỡng hiếp khi chưa đủ tuổi thành niên. Cô còn giáng đòn chí mạng lên nam diễn viên khi cáo buộc anh dâm ô nhiều bé gái. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Triều Dương tuyên Ngô Diệc Phàm chịu 13 năm tù, trong đó 11 năm 6 tháng tội dâm và 1 năm 10 tháng tội thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp. Ngô Diệc Phàm cũng bị trục xuất sau khi ra tù.

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên của nhóm EXO và EXO-M vào năm 2012. Năm 2014, anh đệ đơn kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm. Kể từ đó, Ngô Diệc Phàm hoạt động với tư cách là một ca sĩ và diễn viên độc lập ở Trung Quốc. Với tội danh nêu trên, nhiều người cho rằng đây là dấu chấm hết cho thời hoàng kim của một “tứ đại lưu lượng" xứ Trung.