Phản hồi ý kiến trái chiều cho rằng khoe cơ thể, cô bày tỏ: "Sau khi nhuộm màu tóc hồng, tôi rất hài lòng với tạo hình mới nên đã mời một nhiếp ảnh gia nữ chụp ba bộ hình làm kỷ niệm. Tôi thấy đẹp nên muốn khoe với mọi người".

Khi tham gia một sự kiện gần đây, Từ Kiều đã trả lời về những bình luận tiêu cực cô nhận được khi khoe loạt ảnh mặc áo tắm tại bờ biển Santa Monica, Los Angeles, Mỹ. Ngoài ra, nữ diễn viên chia sẻ thêm cô là nhà thiết kế nên thường xuyên tự làm trang phục, trang điểm và thiết kế kiểu tóc cho mình. Với kinh nghiệm nhiều năm, Từ Kiều biết phong cách nào phù hợp với cô.

Từ Kiều sinh năm 1997, nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn con trai Châu Tinh Trì trong phim Siêu khuyển thần thông (Trường Giang số 7). Châu Tinh Trì rất yêu mến Từ Kiều và gọi cô là "con gái nuôi". Sau này, ông cũng đưa Từ Kiều vào công ty để giúp cô phát triển sự nghiệp. Cô từng tham gia các phim như Cảnh sát tương lai, Hoa Mộc Lan,...

Với sự trợ giúp của Châu Tinh Trì - 1 ngôi sao có địa vị đặc biệt giới giải trí, có thể nói Từ Kiều không thiếu phim để đóng. Cô từng hợp tác với Lưu Đức Hoa, Từ Hy Viên, Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Triệu Văn Trác,... và đây đều là những tên tuổi quyền lực, vị thế hàng đầu giới giải trí.

Khả năng diễn xuất của nữ diễn viên đến giờ cũng không hề thua kém các ngôi sao trẻ đang nổi hiện nay. Do đó có nhiều khán giả băn khoăn, Từ Kiều sẽ phát triển ra sao nếu chấp nhận trở lại và dựa vào danh tiếng của cha nuôi. Nhưng đi ngược lại với dự đoán của khán giả, cô đã lựa chọn theo đuổi giấc mơ của bản thân và hài lòng với những gì có được, tự phát triển sự nghiệp theo cách riêng.

Theo HK01, Từ Kiều vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ với tấm bằng cử nhân Nghệ thuật sáng tạo. Từ Kiều là sinh viên xuất sắc của khoa Điện ảnh trường Art Center College of Design. Cô đạt GPA 3,958. Không có sự nghiệp phim ảnh rực rỡ nhưng Từ Kiều vẫn là gương mặt trẻ nổi bật ở Trung Quốc với tài kinh doanh, thiết kế thời trang. Cô mở cửa hàng bán Hán phục trên Taobao từ năm 19 tuổi. Theo Từ Kiều, mỗi tháng, cô bán trung bình 20.000 bộ Hán phục, doanh thu đạt 290.000-400.000 USD/tháng.

Năm 2018, cửa hàng của Từ Kiều được mời ra nước ngoài tham gia tuần lễ giao lưu văn hóa, và nhận giải Đóng góp xuất sắc cho Văn hóa Trung Quốc - Italy. Thương hiệu Hán phục của nữ diễn viên là đơn vị kinh doanh thời trang đầu tiên ở Trung Quốc nhận giải thưởng này.

Hiện tại, danh tiếng của Từ Kiều không còn được như xưa. Cô hài lòng với việc đảm nhiệm vai nữ phụ trong các dự án truyền hình. Năm 2022, Từ Kiều tham gia bộ phim Tinh hán xán lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính.