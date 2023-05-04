Cuộc sống của con gái nuôi Châu Tinh Trì giờ ra sao?

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, với việc theo học ngành Điện ảnh, nhiều khả năng Từ Kiều sẽ về nước tích cực hoạt động trong ngành giải trí để làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp. Trên On, nữ diễn viên từng cho biết phân vân giữa việc tiếp tục đứng trước ống kính hay lui về hậu trường .

Ngày 1/5, HK01 đưa tin Từ Kiều , diễn viên nhí nổi tiếng showbiz Trung Quốc một thời, thông báo đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ với tấm bằng cử nhân Nghệ thuật sáng tạo. Từ Kiều là sinh viên xuất sắc của khoa Điện ảnh trường Art Center College of Design. Cô đạt GPA 3,958.

Không chỉ giới thiệu vai diễn cho con gái, Châu Tinh Trì còn gọi điện nhắn tin thúc giục Từ Kiều học tiếng Anh. Ông cũng đưa ra các định hướng tương lai để con gái nuôi lựa chọn. Cô từng hợp tác với Lưu Đức Hoa, Từ Hy Viên, Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Triệu Văn Trác,... và đây đều là những tên tuổi hàng đầu giới giải trí.

Từ Kiều ít đóng phim, tập trung cho việc học, làm mẫu ảnh và kinh doanh thời trang - Ảnh:Weibo

Nhan sắc trong trẻo của Từ Kiều - Ảnh:Weibo

Năm 17 tuổi, Từ Kiều nhận lời đóng chính trong bộ phim Thiếu Nữ Toàn Phong cùng Dương Dương, nhưng cô phát hiện mình có khối u ở trung thất lồng ngực. Sau đó, nữ diễn viên phải nhập viện để phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Không xuất hiện nhiều trên màng ảnh, nhưng cô cũng là gương mặt trẻ triển vọng tại xứ tỷ dân với công việc kinh doanh thời trang - Ảnh:Weibo

Sau khi qua cơn bạo bệnh, cô sang Mỹ du học. Trở về nước, Từ Kiều bắt đầu lại sự nghiệp diễn xuất nhưng không còn được như xưa. Nữ diễn viên thỉnh thoảng đóng vai phụ trong phim truyền hình.

Năm 2018, cửa hàng của Từ Kiều được mời ra nước ngoài tham gia tuần lễ giao lưu văn hóa, và nhận giải Đóng góp xuất sắc cho Văn hóa Trung Quốc - Italy Ảnh:Weibo

Nữ diễn viên sinh năm 1997 có gương mặt trong trẻo và body chuẩn người mẫu - Ảnh:Weibo

Mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn là tác phẩm cổ trang được yêu thích nhất trên màn ảnh. Trong đó, con gái nuôi của vua hài Châu Tinh Trì đặc biệt được công chúng chú ý khi thể hiện vai tiểu thư Trình Ương ôn nhu hiền thục.

Từ Kiều có gu thời trang rất nổi bật - Ảnh:Weibo

Bên cạnh diễn xuất cô còn tập trung vào công việc thiết kế. Các sản phẩm của Từ Kiều được đánh giá cao, mang lại lợi nhuận cao. Những bộ ảnh thời trang của nữ diễn viên trên mạng xã hội đều nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả. Từ Kiều mở cửa hàng bán Hán phục trên Taobao từ năm 19 tuổi. Mỗi tháng, cô bán trung bình 20.000 bộ Hán phục, doanh thu đạt 290.000-400.000 USD/tháng.