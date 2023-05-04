Sao nữ đình đám showbiz bất ngờ để lộ thân hình gầy 'trơ xương', cư dân mạng tiếc nuối: Mỹ nhân vạn người mê nay còn đâu?

Hình ảnh mới nhất của sao nữ đã khiến dân tình phải hốt hoảng, đặc nhiều thắc mắc cho cô nàng.

Mới đây nữ diễn viên nổi tiếng xứ chùa vàng Mai Davika đã bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi để lộ thân hình gầy gò đến báo động. Theo đó Mai Davika đã chia sẻ khoảnh khắc đời thường, diện áo thun thoạt nhìn trông vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên nếu "soi" kỹ phần cánh tay và phần cổ của Mai Davika, netizen còn thấy rõ mười mươi phần xương lộ hẳn ra ngoài, trông khá hốc hác so với trước đây. Mai Davika đã bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi để lộ thân hình gầy gò đến báo động - Ảnh: Chụp màn hình "Soi" kỹ phần cánh tay và phần cổ của Mai Davika, netizen còn thấy rõ mười mươi phần xương lộ hẳn ra ngoài, trông khá hốc hác so với trước đây - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên trước một số ý kiến trái chiều, một số cư dân mạng đã để lại bình luận bênh vực Mai Davika. Theo đó netizen cho rằng việc Mai Davika xuất hiện với thân hình như vậy là do vừa hoàn thành một vai bệnh nhân tâm thần.

- "Cô ấy mới hoàn thành vai bệnh nhân tâm thần cho một dự án chuẩn bị lên sóng nên hốc hác như thế là do vai diễn". - "Mai Davika vừa đóng phim xong nên cô ấy mới gầy gò như thế".

- "Mong Mai Davika sẽ sớm trở lại với diện mạo xinh đẹp như trước đây". Mai Davika tên thật là Davika Hoorne, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô chụp ảnh tạp chí, trình diễn thời trang từ năm 14 tuổi. Năm 2013, người đẹp vụt sáng thành sao nhờ vai Nak - ma nữ trong Tình người duyên ma, đóng cùng Mario Maurer. Tác phẩm có doanh số cao nhất phòng vé Thái với 33 triệu USD. Mai Davika biến hóa đa dạng khi vừa thể hiện những cảnh hù dọa kinh dị, vừa bộc lộ khát vọng yêu thương, quyến luyến cuộc sống vợ chồng. Tác phẩm giúp cô nhận chín giải thưởng lớn, trong đó có Diễn viên chính xuất sắc do Hiệp hội phim ảnh Thái Lan trao tặng. Năm 2013, người đẹp vụt sáng thành sao nhờ vai Nak - ma nữ trong Tình người duyên ma, đóng cùng Mario Maurer - Ảnh: Internet Sáu năm kể từ Tình người duyên ma, Mai Davika thay đổi sang phong cách cá tính, quyến rũ - Ảnh: Internet Cô cũng từng đóng MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Trang cá nhân của người đẹp có 9,2 triệu lượt theo dõi. Mỗi hình ảnh, video cô đăng tải nhận hàng trăm nghìn yêu thích và tương tác. Mai Davika từng góp mặt trong MV của Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Chụp màn hình Mai Davika hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Ter Chantvit. Họ bén duyên khi đóng chung phim Nhân cách trong em. Ter Chantvit cũng là biên kịch của phim Tình người duyên ma - tác phẩm giúp Mai một bước thành sao. Mai Davika hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Ter Chantvit - Ảnh: Internet

‘Ma nữ’ Mai Davika khoe khéo vòng 1 'e ấp' trong áo cúp ngực vỏ sò, vòng eo con kiến khiến cộng đồng mạng mê tít Năm 2013, nữ diễn viên Mai Davika nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của của vai diễn Nak trong Tình Người Duyên Ma. Ở tuổi ngót nghét 30, mỹ nhân Thái Lan đang sở hữu thân hình chuẩn đồng hồ cát vạn người mê.

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