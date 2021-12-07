Vì sao Thái Lan là vùng đất 'tâm linh' Hoa hậu của thí sinh Việt Nam? Nhìn lại 3 mỹ nhân này đủ thấy như 'trời xanh an bài'

Khởi đầu là màn đăng quang của Hương Giang. Đại diện Việt Nam vượt qua 27 thí sinh để đăng quang và giành thêm hai giải phụ trong cuộc thi tại Thái Lan. Chung kết Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 diễn ra tối 9/3 tại Pattaya, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - đăng quang trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cô cũng giành hai giải phụ: "Người đẹp tài năng" và "Video tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất". Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới thế giới 2018 - là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho người chuyển giới khắp thế giới - diễn ra thường niên tại Thái Lan. Năm nay, cuộc thi thu hút 28 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ và là lần đầu Việt Nam có thí sinh tham gia.

Vì sao Thái Lan là vùng đất tâm linh cực may mắn của thí sinh Việt Nam? Ai là người mở màn? Có thể thấy chưa bao giờ cơn mưa Hoa hậu lại trút xuống rầm rộ khiến fan sắc đẹp Việt trở tay không kịp. Khi chúng ta có quá nhiều vương miện thế giới, khán giả bắt đầu phát hiện một điều trùng hợp là hễ thí sinh Việt thi trên đất Thái là thế nào thành tích cũng không thua chị kém em.

Kế đến là H'Hen Niê, dù không lọt vào Top 3 chung cuộc, nhưng đại diện Việt Nam đã có hành trình xuất sắc tại Miss Universe diễn ra tại Thái Lan năm đó với việc liên tục nằm trong top các bảng xếp hạng uy tín của những chuyên trang sắc đẹp hàng đầu hiện nay như Global Beauties, Missosology... Như vậy, sau 10 năm kể từ thành tích lọt top 15 của Hoa hậu Thùy Lâm, H'Hen Niê đã chính thức xác lập thành tích mới cho Việt Nam tại đấu trường Miss Universe là vào đến top 5 cuộc thi. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Miss Univeser năm đó kết thúc với ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Philippines - ứng viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi. Á hậu 1 thuộc về đại diện Nam Phi và Á hậu 2 là nhan sắc của cường quốc sắc đẹp Venezuela.

Thùy Tiên, sinh năm 1998 ở TP.HCM, cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-61-91 cm. Cô từng là sinh viên ngành Ngữ văn Pháp khóa 2016, đã bảo lưu kết quả học tập. Năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Năm 2017, Thùy Tiên về nhì cuộc thi Hoa khôi Nam bộ. Cô vào Top 5 và đoạt danh hiệu "Người đẹp Nhân ái" Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại Miss International 2018, cô thể hiện khả năng tiếng Anh tốt, hòa đồng với các thí sinh nhưng không giành được thành tích nào. Mới đây, cô tham gia Miss Grand International 2021 và đã có màn xuất hiện tưng bừng tại đêm chung kết diễn ra tại Bangkok với sự tham gia của 60 thí sinh. Thùy Tiên đăng quang, nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Evelyn Abena Appiah cùng phần thưởng tiền mặt 40.000 USD. Đại diện Ecuador, Brazil, Puerto Rico, Nam Phi lần lượt đoạt các giải Á hậu 1 đến 4. Và điều trùng hợp là Thùy Tiên cũng đăng quang trên đất Thái.

Đất Thái lại chào đón Tân Hoa hậu Hòa Bình đến từ Việt Nam, vùng đất cực may mắn cho các nàng hậu xứ Việt

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