Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ

Sitapha Uttaburanont (hay May Sitapha) hiện đang là nàng hot girl người Thái Lan khiến netizen hết mực quan tâm bởi vẻ đẹp quyến rũ.
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May Sitapha hiện đang là nàng hot girl nổi tiếng người Thái Lan và được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản. Mặc dù đã 32 tuổi, nhưng dường như với người đẹp tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề khi nhan sắc của May Sitapha vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ hết nấc.
Không chỉ đang là người mẫu với mức cát xê trong mỗi buổi chụp hình cao ngất ngưỡng.Gái xinh này từng du học Nhật Bản và tốt nghiệp Đại học tư thục Waseda - một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng Nhật Bản và châu Á.
Bên cạnh đó, May Sitapha còn là founder của một thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Cũng nhờ vậy mà người đẹp này kiếm về một khoản tiền không nhỏ giúp cô có thể sắm sửa những thứ mình muốn một cách dễ dàng. Bằng chứng là trên trang cá nhân của mình, cô nàng thường check in ở những nơi sang trọng.
Không chỉ vậy, May Sitapha còn sở hữu gu thời trang nữ tính đầy gợi cảm.Người đẹp ưa phong cách nhẹ nhàng, quyến rũ vừa phải, dù không hở hang gây phản cảm những Sitapha vẫn khiến cho cánh mày râu phải say mê trước vẻ đẹp của mình theo một chất rất riêng.