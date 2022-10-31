Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 10:18

Sitapha Uttaburanont (hay May Sitapha) hiện đang là nàng hot girl người Thái Lan khiến netizen hết mực quan tâm bởi vẻ đẹp quyến rũ.

May Sitapha hiện đang là nàng hot girl nổi tiếng người Thái Lan và được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản. Mặc dù đã 32 tuổi, nhưng dường như với người đẹp tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề khi nhan sắc của May Sitapha vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ hết nấc. 

Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ - Ảnh 1
 May Sitapha - Ảnh: Internet

Không chỉ đang là người mẫu với mức cát xê trong mỗi buổi chụp hình cao ngất ngưỡng.Gái xinh này từng du học Nhật Bản và tốt nghiệp Đại học tư thục Waseda - một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng Nhật Bản và châu Á.

Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ - Ảnh 2

Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ - Ảnh 3
 Vẻ đẹp quyến rũ của người đẹp 32 tuổi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, May Sitapha còn là founder của một thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Cũng nhờ vậy mà người đẹp này kiếm về một khoản tiền không nhỏ giúp cô có thể sắm sửa những thứ mình muốn một cách dễ dàng. Bằng chứng là trên trang cá nhân của mình, cô nàng thường check in ở những nơi sang trọng.

Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ - Ảnh 4

Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ - Ảnh 5
May Sitapha được biết đến là mỹ nhân nhan sắc vẹn toàn của Thái Lan - Ảnh: Internet 

Không chỉ vậy, May Sitapha còn sở hữu gu thời trang nữ tính đầy gợi cảm.Người đẹp ưa phong cách nhẹ nhàng, quyến rũ vừa phải, dù không hở hang gây phản cảm những Sitapha vẫn khiến cho cánh mày râu phải say mê trước vẻ đẹp của mình theo một chất rất riêng. 

Những điều cần lưu ý khi mua gói súp 'Hảo Hảo tôm chua cay' riêng lẻ

Những điều cần lưu ý khi mua gói súp 'Hảo Hảo tôm chua cay' riêng lẻ

Để có thể mua hàng một cách an toàn người dùng cần phải xem xét những điều sau đây để đảm bảo tránh khỏi những rủi ro không đáng có này.

Xem thêm
Từ khóa:   May Sitapha hot girl Hot girl Thái Lan

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ