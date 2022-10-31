Hot girl tỷ phú người Thái Lan khiến netizen đứng ngồi không yên với gu ăn mặc quyến rũ

May Sitapha hiện đang là nàng hot girl nổi tiếng người Thái Lan và được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản. Mặc dù đã 32 tuổi, nhưng dường như với người đẹp tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề khi nhan sắc của May Sitapha vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ hết nấc.

May Sitapha - Ảnh: Internet

Không chỉ đang là người mẫu với mức cát xê trong mỗi buổi chụp hình cao ngất ngưỡng.Gái xinh này từng du học Nhật Bản và tốt nghiệp Đại học tư thục Waseda - một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng Nhật Bản và châu Á.