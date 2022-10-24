Mọi thông tin liên quan đến vợ chồng Lộc Fuho đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Lộc Fuho đang là cái tên được nhiều bạn trẻ biết đến với tư cách là một trong những hiện tượng mạng được yêu thích nhất. Không chỉ được yêu mến nhờ tính cách gần gũi, bình dị, Lộc Fuho còn được ngưỡng mộ khi có một mái ấm vô cùng hạnh phúc bên cạnh bà xã Kim Thủy. Lộc Fuho là hiện tượng nổi tiếng trên MHX được nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, trên Facebook có gần 200 nghìn người theo dõi, vợ Lộc Fuho đã đăng tải loạt dòng trạng thái cực lạ.

Bài đăng của bà xã Lộc Fuho khiến dân tình đoán già đoán non mối quan hệ hôn nhân giữa cả 2 đã đổ vỡ - Ảnh: Internet “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai” hay "Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có bản thân mình là thiệt thòi",... là những bài đăng mới nhất của Thủy. Việc này ngay lập tức thu hút một lượng lớn fan tò mò phải chăng mối quan hệ của cả 2 đã đổ bể. Bên dưới phần bình luận, Kim Thủy lập tức cho hay: “Vô tâm đánh mất đi hạnh phúc và gia đình. Còn ai nghĩ Lộc giàu, Thủy lấy được Lộc là cái phúc của Thủy, xin mời cứ nhào vô đi ạ...

Dòng bình luận của Kim Thủy trên MXH - Ảnh: Internet Ai vào lo cho Lộc và giúp đỡ Lộc đi nhé, Thủy chấp nhận ra đi tay trắng mà không cần của cải của Lộc đâu. Mọi người tưởng sung sướng thì vào lãnh hộ, chứ mình áp lực lắm. Vào cuộc ở chung mới hiểu, sống đi rồi biết. Tôi mà ngồi không, chỉ việc ăn chơi thì cũng không dễ lấy tiền người khác tiêu đâu ạ”, vợ hiện tượng mạng Lộc Fuho nói thêm. Lộc Fuho và Kim Thủy trong ngày cưới của cả 2 - Ảnh: Internet Đặc biệt, khi có người cho rằng nhờ lấy Lộc mới được nhiều người biết đến, Kim Thủy cho hay quen biết Lộc từ khi anh vẫn còn khó khăn. Đến khi công việc chồng ổn định, cô mới lui về phía sau hỗ trợ chồng. Một số bộ phận netizen cho rằng, có vẻ như bà xã Lộc Fuho đang gặp áp lực khá lớn kể từ khi chồng mình nổi tiếng khi không ít người cho rằng cô ăn bám hoặc nhờ chồng mới có được như ngày hôm nay. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ cô nên có hành động như trên cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại bài đang của Kim Thủy vẫn đang thu hút được lượng lớn người quan tâm, tuy nhiên cô vẫn chưa có chính thức thông báo nào về việc đang có rạn nứt với chồng.

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