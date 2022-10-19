HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 15:19

Sự ra đi của HLV Park Hang Seo đã để lại một khoảng trống quá lớn tại đội tuyển Việt Nam, không chỉ đối với người hâm mộ mà cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ đều chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt với ông.

Những ngày vừa qua thông tin về việc HLV Park Hang Seo sẽ chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ ngày 31/01/2023 đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo fan hâm mộ trên cả nước.

HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 1
HLV Park Hang Seo - Ảnh: Internet 

Điều này đồng nghĩa, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Điều này đã khiến cho nhiều người không khỏi phần buồn bã, bởi chẳng ai có thể ngờ cuộc tình này lại kết thúc chóng vánh đến như vậy nhất là khi giấc mơ có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup vẫn còn đang dang dở ở phía trước. 

HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 2
Người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi còn quá nhiều giấc mơ chưa thể kịp hoàn thành giữa đôi bên - Ảnh: Internet 

Dẫu vậy người hâm mộ có lẽ không phải là những người buồn bã nhất khi thầy Park rời đi mà đó phải là những cầu thủ mới phải. Sự nghiệp lẫn sự thành công ở lứa thế hệ cầu thủ hiện tại của Việt Nam thật sự có dấu ấn rất lớn đến từ cách dạy dỗ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. 

HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 3
HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 4
Phong cách huấn luyện của thầy Park luôn khiến các cầu thủ cảm thấy gần gũi - Ảnh: Internet 

Bằng chứng là trước ngày ông đến, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ được xem là một đội bóng mạnh. Thậm chí ngay cả tính đoàn kết của các cầu thủ cũng không được đánh giá cao khi những cái tôi quá lớn luôn khiến cho họ không thể có tiếng nói chung trong phòng thay đồ. Thế nhưng mọi chuyện đã thực sự thay đổi khi Park Hang Seo chuyển tới đây, không phải là những triết lý khoa học hay sách vở mà bằng tình cảm chân thành của mình như ''một người cha già dạy bảo các con'', ông đã thực sự thay đổi được tập thể này.

Đội tuyển Việt Nam từ đó cũng trở nên gắn kết hơn, người ta luôn chứng kiến hình ảnh đội bóng này thi đấu với một tâm thế quyết tâm và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong mọi tình huống trên sân để mang vinh quang về cho đội nhà. 

HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 5
Tính đoàn kết trong tập thể luôn là điều chiếc lược gia người Hàn Quốc đặt lên hàng đầu - Ảnh: Internet 

Vượt qua khoảng cách thầy trò, HLV Park Hang Seo và những cậu học trò cưng của mình như gia đình. Ở đó người ta luôn nhìn thấy ông dành ra những cái ôm ngọt ngào cho từng cầu thủ hay thậm chí là quan tâm hỏi han đến sức khỏe cũng như gia đình của các cầu thủ. Có thể nói với rất nhiều cầu thủ, thầy chính là một người cha trong thế giới bóng đá của họ. 

HLV Park Hang Seo: Người cha già đáng kính của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 6
Thầy Park sẵn sàng trò chuyện với các cầu thủ để hiểu hơn về họ - Ảnh: Internet 

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “HLV Park Hang Seo vẫn dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian còn lại của hợp đồng. Bởi vậy, tôi cùng các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt. Với cá nhân tôi, mỗi giải đấu ở cấp đội tuyển đều có những kỷ niệm đẹp cùng thầy. Để kể ra một chuyện cụ thể thì rất khó. Tôi trân trọng quãng thời gian được sát cánh và làm việc với thầy Park”.

Tựu chung lại cuộc tình nào rồi cũng chỉ đẹp khi nó còn đang dở dang và chúng ta với tư cách là fan hâm mộ của đội tuyển cũng chỉ có thể dành cho HLV Park Hang Seo những lời cảm ơn chân thành nhất sau những gì ông đã làm tại nơi đây. 

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