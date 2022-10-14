Ai nói lấy chồng là sẽ già đi, nhìn hội mỹ nhân Việt này là muốn cưới ngay: Bảo Thy 'lão hóa ngược', BTV Hà My xinh đẹp mê ly

Dẫu vậy thì không phải hầu hết mọi chuyện đều diễn ra với kết cục tan vỡ mà theo một số người vẫn còn đó những cặp đại gia yêu sao Việt bền vững và hạnh phúc cho đến tận ngày hôm nay.

Showbiz Việt luôn là nơi được netizen ví von như là ''miếng mồ chôn'' của các cặp đôi yêu nhau và càng nguy hiểm hơn khi đó còn là việc đại gia kết hôn với nữ sao Việt. Bằng chứng là đã từng có rất nhiều đôi tan vỡ trong đó nổi tiếng nhất chính là Doanh nhân Cường Đô La và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa với doanh nhân Đức An – một doanh nhân hơn cô tới 26 tuổi. Ban đầu khoảng cách tuổi tác rõ ràng là một trở ngại lớn của cặp đôi khi đã xuất hiện không ít những bình luận châm biến của anti fan hướng về cả 2. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối cho nhan sắc của cô nàng bởi với vẻ đẹp này sự nghiệp của cô sẽ hoàn toàn có thể thăng tiến hơn nữa.

Ông xã của Như Thảo luôn chăm sóc cô từng chút một trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Thời gian trước trong mùa dịch, Phan Như Thảo bắt đầu lên lộ trình giảm cân và chính ông xã hơn 26 tuổi của cô cũng là người luôn sát cánh cùng người đẹp trong quá trình này. Ở tuổi 34, cô nàng không những không già đi mà còn sở hữu cho mình vẻ đẹp khiến nhiều người phải ganh tị.

BTV Hà My

Cả 2 từng là cặp đôi hot khi có màn cầu hôn cảm động trên máy bay - Ảnh: Internet

Còn nhớ, giữa năm 2021, cộng đồng mạng được một phen dậy sóng khi đoạn clip một doanh nhân cầu hôn bạn gái ngay trên máy bay được chia sẻ. Nhân vật chính là nữ BTV xinh đẹp Hà My (sinh năm 1996). Được biết, vị hôn phu của cô doanh nhân Hùng Đinh lớn hơn Hà My hơn cô 16 tuổi.

Nhan sắc thăng hạng đáng kinh ngạc của Hà My - Ảnh: Internet

Thời điểm đó hầu hết mọi người đều cho rằng quyết định kết hôn quá sớm của Hà My sẽ khiến cô phải hối hận, ngoài ra thì cách biệt về tuổi tác cũng là điều khiến cả 2 nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bỏ mặc ngoài tai tất cả mới đây Hà My đã chính thức hạ sinh đứa con đầu lòng của 2 người hồi tháng 8.

Hà My cùng chồng tổ chức tiệc đầy tháng cho con - Ảnh: Internet

Đáng chú ý dù cho mới chỉ sinh con cách đây chưa đầy 2 tháng, Hà My đã về dáng và lấy lại phong độ như ngày nào. Không chỉ vậy, sắc đẹp của cô còn được nhiều người đánh giá là thăng hạng đáng kể hơn trước đây.

Bảo Thy

Bảo Thy và ông xã - Ảnh: Internet

Bảo Thy cũng gia nhập hội mỹ nhân có chồng hơn tuổi khi kết hôn với ông xã doanh nhân Phan Lĩnh hơn cô 10 tuổi vào năm 2019. Trước đây dù đã nổi tiếng là nữ ca sĩ có ngoại hình xinh đẹp.

Body thần thánh của mẹ một con Bảo Thy - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kể từ khi có chồng và sinh con giọng ca ''Công Chúa Bong Bóng'' còn làm cho netizen phải phát sốt trước body chuẩn không cần chỉnh của mình. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn đánh giá nhan sắc của Bảo Thy còn xuất sắc hơn cả trước thời điểm cô kết hôn.

Á hậu Thanh Tú



Á Hậu Thanh Tú và ông xã - Ảnh: Internet

Người đẹp Ngô Thanh Thanh Tú giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cuối năm 2018, Á hậu Thanh Tú bất ngờ lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Thành Phương - một CEO hơn cô 16 tuổi.