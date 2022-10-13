Nữ hoàng quần vợt một thời của làng tennis, 'búp bê Nga' Maria Sharapova ngày ấy bây giờ đang ra sao?

Mặc dù đã nói lời giải nghệ nhưng cuộc sống của chủ nhân 5 danh hiệu Grand Slam vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
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Đối với những ai có niềm đam mê với tennis chắc hẳn cái tên Maria Sharapova đã không còn xa lạ bởi lẽ cô chính là huyền thoại trong làng quần vợt thế giới. Đồng thời cũng là nữ vận động viên đầu tiên có được 5 danh hiệu Grand Slam cao quý, tại thời điểm đó ngôi sao người Nga thường được biết đến với lối đánh thông minh và khả năng xử lý của Maria Sharapova cũng nằm ở mức hoàn hảo tại thời điểm đó.
Thành công là vậy nhưng dường như số phận của cô dường như chưa lúc nào suôn sẻ một cách trọng vẹn. Đầu tiên là việc sinh cùng thời với Serena Williams - người có đến 23 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp và đã nhiều lần đánh bại Maria Sharapova, kế tiếp cô thường xuyên bị chấn thương và điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng chơi tennis của cô.
Sharapova tuyên bố từ giã quần vợt vào tháng 2/2020 ở tuổi 32 .Không chỉ tài năng, Maria Sharapova còn nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp cô được biết đến với biệt danh "búp bê" Nga.
Sau khi giải nghệ, Sharapova chuyên tâm cho sự nghiệp kinh doanh và dành thời gian bên vị hôn phu, doanh nhân người Anh Alexander Gilkes.Cặp đôi "trai tài gái sắc" cùng nhau đón khoảnh khắc thiêng liêng, vào tháng 7 vừa qua "Búp bê Nga" đã sinh hạ con đầu lòng.
Có thể nói kể từ sau khi nói lời tạm biệt với thế giới tennis cuộc sống của ''búp bê Nga'' vẫn đang hạnh phúc hơn bao giờ hết và điều này cũng ít nhiều làm cho các fan hâm mộ của cô bớt vơi đi nỗi lo lắng sau những biến cố trong những năm tháng cuối sự nghiệp mà nữ quần vợt này phải đón nhận.