Nữ hoàng quần vợt một thời của làng tennis, 'búp bê Nga' Maria Sharapova ngày ấy bây giờ đang ra sao?

Đối với những ai có niềm đam mê với tennis chắc hẳn cái tên Maria Sharapova đã không còn xa lạ bởi lẽ cô chính là huyền thoại trong làng quần vợt thế giới. Đồng thời cũng là nữ vận động viên đầu tiên có được 5 danh hiệu Grand Slam cao quý, tại thời điểm đó ngôi sao người Nga thường được biết đến với lối đánh thông minh và khả năng xử lý của Maria Sharapova cũng nằm ở mức hoàn hảo tại thời điểm đó.

Maria Sharapova - Ảnh: Internet

Thành công là vậy nhưng dường như số phận của cô dường như chưa lúc nào suôn sẻ một cách trọng vẹn. Đầu tiên là việc sinh cùng thời với Serena Williams - người có đến 23 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp và đã nhiều lần đánh bại Maria Sharapova, kế tiếp cô thường xuyên bị chấn thương và điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng chơi tennis của cô.