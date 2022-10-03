Hé lộ cuộc sống của hot girl ngực khủng xinh đẹp hơn cả cô dâu: Từng tan vỡ trong hôn nhân và đang là mẹ đơn thân

Từng một lần hôn nhân đổ vỡ chỉ vì vẻ ngoài xấu xí với làn da đen giờ đây, Szu Geng đã có những sự thay đổi nhiều sau nhiều năm làm mẹ đơn thân và được nhiều cánh mày râu ngỏ lời yêu.

Đối với những người phụ nữ hẳn ai ai cũng đều muốn có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được điều đó khi mỗi ngày xảy ra không ít những cặp vợ chồng đệ đơn ly hôn vì đủ những lý do khác nhau. Dẫu vậy, đâu đó trong số những con người này họ dĩ nhiên vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ có được một mái ấm đầy ắp tình yêu thương. Szu Geng - Ảnh: Internet Đó cũng là mong ước của bà mẹ có tên Szu Geng (9X người Malaysia). Mới đây khi Szu xuất hiện trong tiệc cưới của một người bạn thân, cô nàng ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ phía cư dân mạng khi có vẻ ngoại xinh xắn và nổi bật hơn cả cô dâu.

Hot girl 9x xinh đẹp lấn át luôn cả cô dâu - Ảnh: Internet Ít người biết, hotgirl 9X này hiện đang làm mẹ đơn thân của một cậu con trai 6 tuổi. Trong ngày vui của bạn mình, bà mẹ cũng xúc động bày tỏ: "Mỗi lần chứng kiến hạnh phúc trong một đám cưới, tôi cũng luôn có ý nghĩ muốn tái hôn. Tôi cũng muốn giống như những cô gái khác, có một đám cưới đẹp trong mơ với người mà tôi yêu thương. Cầu mong cho mọi cô gái tìm được yêu thương đều có một đám cưới hạnh phúc". Szu hiện đang làm mẹ đơn thân - Ảnh: Internet Chứng kiến những lời nói đầy cảm xúc của Szu nhiều người bày tỏ sự cảm thông đối với bà mẹ đơn thân này bởi họ biết cô cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân vốn không trọn vẹn với người trước.

Thân hình thay đổi rõ rệt kể từ khi Szu tan vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet Dù phải ly hôn và một mình nuôi con nhưng Szu cho biết bản thân vẫn không hề hối hận trước quyết định. Cụ thể, cô bày tỏ: "Kết hôn, có con, ly hôn, hiện tại...thời gian có thể thay đổi rất nhiều, không chỉ những mối quan hệ mà còn cả ngoại hình của bạn. Hôm nay, tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình ngày hôm qua. Trên thực tế, chính con đường phát triển của cuộc sống đã buộc tôi phải cô đơn, bị thương, vấp ngã và mạnh mẽ đứng lên để tạo ra tôi ngày hôm nay: Độc lập, mạnh mẽ và lạc quan. Tôi từng xấu xí, từng không hoàn hảo nhưng tôi sẽ cố gắng tốt hơn và trở nên tốt hơn mỗi ngày". Dù muốn tái hôn nhưng hiện tại Szu vẫn đang dành thời gian nhiều hơn cho con trai cưng của mình - Ảnh: Internet May mắn cho cô nàng là cậu con trai của bà mẹ đơn thân này, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và thương mẹ. Bản thân Szu cũng rất thương con nên cô rất ít khi đăng tải ảnh con lên MXH vì muốn không muốn con mình bị dòm ngó quá nhiều từ cư dân mạng. Hiện tại cũng có nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn che chở, bảo vệ cho hai mẹ con Szu Geng nhưng cô chưa đồng ý đến với một ai bởi với cô, việc nuôi dạy con trai là điều quan trọng nhất và cô muốn dành mọi tình yêu cho con.

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