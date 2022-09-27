Tin vui cho tuyển Việt Nam, Quang Hải quyết tâm đá AFF Cup 2022: 'Khoác lên màu áo của tuyển quốc gia là khát khao của tôi'

Trong buổi phỏng vấn chiều 26/9, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có những chia sẻ về khả năng dự AFF Cup 2022 và điều này sẽ phụ thuộc vào CLB chủ quản Pau FC quyết định.

Trong những ngày vừa qua, đối với những ai hâm mộ môn thể thao vua hẳn thông tin liên quan đến trường hợp của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang được ngóng chờ hơn bao giờ hết. Cụ thể, sắp tới đây đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tham gia AFF Cup 2022 và mục tiêu không gì khác phải là ngôi vị cao nhất của giải đấu. Tuy nhiên, điều này đang bị cản trở ít nhiều bởi ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn còn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự giải đấu. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải - Ảnh: Internet Mới đây vao chiều ngày 26/9, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Ấn Độ. Nguyễn Quang Hải được chọn trả lời phỏng vấn và tại đây anh đã có những câu trả lời giúp người hâm mộ hiểu hơn về tình hình hiện tại của anh.

"Tôi và HLV Park Hang Seo đang cùng thảo luận. Đây là mong muốn bản thân tôi. Được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào và khoác lên màu áo của tuyển quốc gia là khát khao của tôi. Tuy nhiên, việc có được thi đấu ở AFF Cup hay không còn phụ thuộc vào việc tôi sẽ làm việc với CLB hiện tại", Quang Hải chia sẻ về khả năng dự AFF Cup vào cuối năm. Chiều 26/9, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Ấn Độ. Nguyễn Quang Hải được chọn trả lời phỏng vấn.

"Đây là thời gian quý giá để tôi thay đổi không khí cũng như môi trường, để mình nạp năng lượng, từ đó bước tới mục tiêu trước mắt", Quang Hải cho biết. Quang Hải nhiều khả năng được ông Park tung ra sân trong trận gặp Ấn Độ hôm 27/9, để tìm lại cảm giác cùng đồng đội. Trước đó, ở trận Việt Nam thắng Singapore với tỷ số 4-0, Quang Hải, Công Phượng,... không được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng. Người hâm mộ hy vọng cựu tiền vệ CLB Hà Nội sẽ có thể tham gia giải đấu AFF 2022 cuối năm nay - Ảnh: Internet Chia sẻ về trận đấu sắp tới, Quang Hải cho biết: "Tôi nghĩ trận đấu ngày mai nếu được giao nhiệm vụ thì sẽ thi đấu tốt. Toàn đội cũng nỗ lực hết khả năng để giành tặng kết quả cho người hâm mộ". Cũng trong buổi phỏng vấn, Quang Hải lên tiếng về thời gian thi đấu cho Pau FC. "Tôi đang thích nghi để phù hợp với lối chơi của CLB, mọi thứ vẫn ở trước mắt. Tôi sẽ cố gắng", Quang Hải nói. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với tuyển Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 19h, ngày 27/9, trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

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