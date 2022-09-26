Bạn gái phóng viên siêu nóng bỏng, xinh đẹp rạng ngời của tiền đạo tuyển Thái Lan: 'Trai tài gái sắc là đây chứ đâu'

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 14:32

Butsakorn Eakkaphan đang là một trong những nàng Wags nổi tiếng tại Thái Lan khi là người yêu của tiền đạo Supachai Jaided.

Butsakorn Eakkaphan là một phóng viên thể thao xinh đẹp, cô đang làm việc cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Chính việc quen biết nhau trong các đợt tập trung đội tuyển giúp Butsakorn và Supachai Jaided nên duyên. Chuyện tình của họ nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được người hâm mộ Thái Lan chú ý đến, chàng là trung phong triển vọng của bóng đá nước nhà còn nàng là phóng viên nổi tiếng khiến cho nhiều người cho rằng đây chính là cặp ''trai tài gái sắc'' đẹp nhất trong làng thể thao. 

Bạn gái phóng viên siêu nóng bỏng, xinh đẹp rạng ngời của tiền đạo tuyển Thái Lan: 'Trai tài gái sắc là đây chứ đâu' - Ảnh 1
Butsakorn Eakkaphan và Supachai - Ảnh: Internet

Butsakorn Eakkaphan và Supachai yêu nhau từ năm 2018, khi anh còn là một cầu thủ trẻ tiềm năng. Không cần đến Supachai, Butsakorn Eakkaphan vốn cũng rất nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài xinh đẹp.Cô nàng từng theo học ngành điện ảnh nhưng quyết định không theo nghiệp diễn viên.

Bạn gái phóng viên siêu nóng bỏng, xinh đẹp rạng ngời của tiền đạo tuyển Thái Lan: 'Trai tài gái sắc là đây chứ đâu' - Ảnh 2Bạn gái phóng viên siêu nóng bỏng, xinh đẹp rạng ngời của tiền đạo tuyển Thái Lan: 'Trai tài gái sắc là đây chứ đâu' - Ảnh 3

Bạn gái phóng viên siêu nóng bỏng, xinh đẹp rạng ngời của tiền đạo tuyển Thái Lan: 'Trai tài gái sắc là đây chứ đâu' - Ảnh 4
 Nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ của cô nàng phóng viên - Ảnh: Internet

Người đẹp thường xuyên đăng tải những bức ảnh quyến rũ trên mạng xã hội. Butsakorn Eakkaphan sắp kỉ niệm 5 năm yêu nhau và đây là cặp đôi được giới mộ điệu Thái Lan quan tâm vào lúc này.

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Từ khóa:   nàng WAGs Supachai đội tuyển Thái Lan

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