Bán áo đấu Quang Hải, Duy Mạnh ủng hộ những trẻ em đang gặp khó khăn sau covid 19

Những chiếc áo đấu của Quang Hải, Duy Mạnh với đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ quốc gia đã góp phần tạo nên những khoản tiền giúp ích rất nhiều cho trẻ em gặp khó khăn.

Hai chiếc áo đấu đội tuyển Việt Nam của Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải, với đầy đủ chữ ký của các thành viên đội, được đưa ra đấu giá để gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 ở TP.HCM trong chiến dịch True Love.

Chiếc áo của Quang Hải vốn là món quà tiền vệ này quyên tặng cho quỹ "Điều ước thể thao" của Đỗ Kim Phúc. Á quân tâng bóng nghệ thuật thế giới quyết định bán đấu giá để ủng hộ cho quỹ True Love với giá khởi điểm 5 triệu đồng. Được biết ngay sau khi ngôi sao tâng bóng này đăng tải lên MXH đã có người trả giá cao hơn rất nhiều.

Đỗ Kim Phúc và Nguyễn Quang Hải - Ảnh: Internet

Trước đó, nhà báo Đỗ Tuấn của Tạp chí Bóng đá cũng tổ chức bán chiếc áo đấu của Đỗ Duy Mạnh với cùng mức giá 5 triệu đồng. Nhiều mạnh thường quân đã lên tiếng đặt giá cho chiếc áo đấu này. Chỉ sau 3 tiếng đăng bán, số tiền đấu giá đã tăng gấp 10 lần mức giá ban đầu, lên mức 50 triệu đồng. Không chỉ đấu giá nhiều người còn bày tỏ lòng yêu thương của mình với trẻ em gặp khó khăn bằng việc quyên góp một khoản tiền.

Nhà báo Đỗ Tuấn ủng hộ áo đấu của Duy Mạnh để gây quỹ - Ảnh: Internet

Được biết cả Đỗ Kim Phúc và nhà báo Tuấn Đỗ cùng kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân dang rộng vòng tay, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 bằng cách chuyển vào tài khoản từ thiện của chương trình True Love qua số tài khoản: 2200 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

Theo thông tin từ BTC chiến dịch True Love, sau Đỗ Kim Phúc và nhà báo Tuấn Đỗ, BLV Vũ Quang Huy cũng đang chuẩn bị đấu giá vào tối 19/9 với vật phẩm là quả bóng có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội một Borussia Dortmund - CLB nổi tiếng của bóng đá Đức.

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