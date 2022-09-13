TikToker Phùn Anh khiến cư dân mạng bất ngờ với giới tính thật của mình: Đến fan lâu năm còn không nhận ra?

Nhịp sống trẻ 13/09/2022 16:57

Vừa qua hot tiktoker Phùn Anh nổi tiếng với loạt video hot trend biến hình không khỏi khiến fan giật mình với giới tính thật của mình.

Phùn Anh hiện đang là một trong những hot TikToker nổi tiếng trên mạng với hơn 4,1 triệu người theo dõi.Phùn Anh được biết đến với những video biến hình cực kỳ ảo diệu, “vịt hóa thiên nga”.

TikToker Phùn Anh khiến cư dân mạng bất ngờ với giới tính thật của mình: Đến fan lâu năm còn không nhận ra? - Ảnh 1
TikToker Phùn Anh khiến cư dân mạng bất ngờ với giới tính thật của mình: Đến fan lâu năm còn không nhận ra? - Ảnh 2
Phùn Anh trong clip biến hóa của mình - Ảnh: Internet 

Không chỉ có vậy fan hâm mộ luôn tỏ ra thích thú với các phong cách phối đồ của TikToker này vì phong canh có phần hiện đại lại thêm giống với các anh trai ''oppa'' Hàn Quốc nên đa số các video của Phùn Anh đều lọt top xu hướng.

Dẫu vậy mới đây, tài khoản TikTok P.T.M bất ngờ đăng tải một video phơi bày về giới tính thật sự của Phùn Anh.Theo thông tin đó, Phùn Anh hoàn toàn không phải một nam sinh như nhiều người vẫn nghĩ trước đây mà là con gái. Bên cạnh đó, tài khoản TikTok này cũng cho biết TikToker này sinh năm 1993, năm nay 29 tuổi.

TikToker Phùn Anh khiến cư dân mạng bất ngờ với giới tính thật của mình: Đến fan lâu năm còn không nhận ra? - Ảnh 3
Một số fan hâm mộ cực kỳ bất ngờ trước thông tin này - Ảnh: Internet 

Ngay khi thông tin Phùn Anh là nữ được lan truyền, một số người đã cảm thấy bất ngờ bởi nhìn trên clip trông cô vẫn còn khá trẻ tuổi. Tạm gác sang tuổi tác thì giới tính nữ chính là điều khiến cư dân mạng bất ngờ nhất khi một số fan cứng của Phùn Anh còn không hề biết điều này.

Tuy nhiên, mới đây một số người thường xuyên theo dõi các buổi livestream của Phùn Anh cho biết TikToker này đã từng thừa nhận bản thân mình là nữ khi có một tài khoản hỏi cô là nam hay nữ.

Công việc hàng ngày của Phùn Anh chính là làm nông nên vào thời gian rảnh rỗi thường lướt TikTok.Khi xem những video biến hình của Trung Quốc, Phùn Anh cảm thấy rất thú vị nên đã thử quay một vài video và vô tình lên xu hướng.

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