Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền

Nhịp sống trẻ 28/09/2022 16:09

Những dòng tên được người dân viết trên mái tôn để chống chọi với bão Noru đổ bộ đã thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.

Siêu bão Noru được dự đoán là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta. Người dân đang khẩn trương tìm mọi cách để bảo vệ an toàn cho người và tài sản trước khi bão đổ bộ.Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã lan truyền những hình ảnh với muôn kiểu chống bão vừa thấy thương nhưng không khỏi phần buồn cười của người dân. 

Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền - Ảnh 1
Người dân ghi tên của mình lên mái tôn để tìm lại nếu bão cuốn đi - Ảnh: Internet

Bão to, gió quật sẽ khiến nhiều ngôi nhà bật mái tôn. Vì thế, nhiều người đã viết tên mình lên mái tôn để nếu lỡ có bay đi còn có thể tìm lại.Những hình ảnh hài hước này được chụp lại phần nào xua tan không khí căng thẳng, nặng nề khi Việt Nam sắp sửa đón chào cơn bão số 4 lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền - Ảnh 2

Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền - Ảnh 3
 Chứng kiến điều này một số người cảm thấy rất thương cho bà con nằm trong khu vực bão đi qua - Ảnh: Internet

Với những nhà lợp bằng mái tôn, điều lo lắng nhất là gió bão có thể cuốn bay bất cứ lúc nào. Dù rằng việc ghi tên lên tôn chỉ là đề phòng nhưng hầu hết ai cũng thực hiện để tránh gió cuốn bay mà không tìm lại được. Khó có thể nói trước được bà con có thể tìm lại được những miếng tôn của mình nhưng với họ giờ đây chỉ còn đúng duy nhất cách đó. 

Nhiều cư dân mạng cảm thấy những dòng chữ này rất đáng yêu, thú vị trong mùa bão.

Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền - Ảnh 4
Một vài lời cầu chúc của cư dân mạng cho bà con trong khu vực dính bão - Ảnh: Internet

"Cầu mong miền Trung mạnh mẽ vượt qua tất cả. Mình thích những hình ảnh như thế này, dù có thiên tai vẫn luôn có sự lạc quan, hài hước", "Thấy thương ghê", "Mong mọi người chống chọi được qua cơn bão",...là bình luận của cư dân mạng.

Ngoài việc ghi tên lên từng mái tôn, nhiều người dân còn dùng các cách khác nhau nhằm giữ, chắn không để tôn bay mất.Những bì cát được người dân chuẩn bị và xếp đều lên mái nhà trước khi cơn bão Noru đổ bộ.Đặt bao nước, thùng xốp, ống dẫn nước, dùng dây cáp níu giữ mái nhà,...là những biện pháp chống bão của người dân ngay lúc này.

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