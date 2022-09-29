TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2

Nhịp sống trẻ 29/09/2022 16:40

Thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Hà Đức Chinh có các cô vợ và bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền.

Yến Xuân (bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm)

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 1
Thân hình nóng bỏng của Yến Xuân - Ảnh: Internet 

Yến Xuân sinh năm 1991, hiện là PT (HLV cá nhân) có tiếng tại TP.HCM. Cô và Văn Lâm hẹn hò từ năm 2018 nhưng cả 2 chưa từng công khai mối quan hệ này ra với báo chí lẫn người hâm mộ. 

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 2
Yến Xuân và Văn Lâm đã có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau - Ảnh: Internet 

Yến Xuân được đánh giá là một trong những nàng WAGs hot nhất Việt Nam nhờ thân hình nóng bỏng. Ngoài ra thì chuyện tình cảm của cô cũng được nhiều người hết mực quan tâm khi cả 2 đã có với nhau hơn 3 năm yêu xa nhưng vẫn bền chặt đến thời điểm hiện tại. 

Kỳ Hân (bà xã Mạc Hồng Quân)

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 3
Kỳ Hân từng là người mẫu nổi tiếng của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet 

Kỳ Hân sinh năm 1995, quê sóc Trăng, từng là người mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến. Cô và tiền vệ Mạc Hồng Quân kết hôn năm 2016 và hiện có với nhau hai cậu con trai.

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 4
Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài chung sống, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân mới tổ chức tiệc cưới ở CH Czech hồi tháng 10/2021. Kể từ khi kết hôn, Kỳ Hân không tham gia hoạt động showbiz. Cô ở nhà chăm con và buôn bán online. Sự nghiệp bán hàng của bà xã Hồng Quân được nhiều người ủng hộ nên cô có thu nhập tốt.

Phạm Hiếu (bà xã Hồ Tấn Tài)

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 5
Tấn Tài và Phạm Hiếu vừa kết hôn trong năm nay - Ảnh: Internet  

Phạm Hiếu sinh năm 1995, cùng quê Bình Định với Tấn Tài. Cô hiện làm chủ hai spa rất đông khách tại TP HCM và Quy Nhơn. Tấn Tài và Phạm Hiếu mới tổ chức đám cưới hồi tháng 4 sau nhiều năm hẹn hò. Cặp vợ chồng hiện có một cậu con trai hơn một tuổi.

Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chinh)

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 6
Mai Hà Trang nổi tiếng là hot girl Hà Thành - Ảnh: Internet 

Mai Hà Trang sinh năm 1998, quê Bắc Giang, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô và tiền đạo Hà Đức Chinh hẹn hò từ năm 2018 nhưng một năm sau mới công khai.

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 7
Đức Chinh và Hà Trang trong ngày cưới của cả 2 - Ảnh: Internet

Đức Chinh và Hà Trang tổ chức tiệc cưới hồi tháng 5 tại Hà Nội. Hà Trang hiện ở nhà nội trợ và kinh doanh tự do. Với lượng người theo dõi rất đông trên mạng xã hội, bà xã tiền đạo quê Phú Thọ được nhiều nhãn hàng mời hợp tác PR sản phẩm.

Phạm Thanh Thủy (vợ Nghiêm Xuân Tú)

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 8
Bà xã chất chơi của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú - Ảnh: Internet 

Thanh Thủy sinh năm 1986, là thành viên của nhóm nhạc The Girls. Cô kết hôn tiền vệ Nghiêm Xuân Tú năm 2014 và hiện có hai cậu con trai.

TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 9
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet 

Ngoài công việc ca hát, bà xã Nghiêm Xuân Tú còn kinh doanh online. Hiện tại, Xuân Tú ở Bình Định còn vợ con anh sống tại Hà Nội. Những lúc được nghỉ, anh tranh thủ về thăm gia đình và cùng vợ con đi du lịch.

Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền

Muôn vàn kiểu tránh mất đồ của người dân trong ngày siêu bão Nora tiến vào đất liền

Những dòng tên được người dân viết trên mái tôn để chống chọi với bão Noru đổ bộ đã thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kỳ Hân Mạc Hồng Quân Thủ môn Đặng Văn Lâm Hà Đức Chinh đội tuyển Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua