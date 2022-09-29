TOP 5 nàng WAGs tài sắc vẹn toàn của CLB Bình Định: Chân dài khét tiếng của Vũ Khắc Tiệp xinh đẹp xuất sắc nhưng chỉ đứng thứ 2

Thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Hà Đức Chinh có các cô vợ và bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền.
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Yến Xuân (bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm)
Yến Xuân sinh năm 1991, hiện là PT (HLV cá nhân) có tiếng tại TP.HCM. Cô và Văn Lâm hẹn hò từ năm 2018 nhưng cả 2 chưa từng công khai mối quan hệ này ra với báo chí lẫn người hâm mộ.
Yến Xuân được đánh giá là một trong những nàng WAGs hot nhất Việt Nam nhờ thân hình nóng bỏng. Ngoài ra thì chuyện tình cảm của cô cũng được nhiều người hết mực quan tâm khi cả 2 đã có với nhau hơn 3 năm yêu xa nhưng vẫn bền chặt đến thời điểm hiện tại.
Kỳ Hân (bà xã Mạc Hồng Quân)
Kỳ Hân sinh năm 1995, quê sóc Trăng, từng là người mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến. Cô và tiền vệ Mạc Hồng Quân kết hôn năm 2016 và hiện có với nhau hai cậu con trai.
Sau thời gian dài chung sống, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân mới tổ chức tiệc cưới ở CH Czech hồi tháng 10/2021. Kể từ khi kết hôn, Kỳ Hân không tham gia hoạt động showbiz. Cô ở nhà chăm con và buôn bán online. Sự nghiệp bán hàng của bà xã Hồng Quân được nhiều người ủng hộ nên cô có thu nhập tốt.
Phạm Hiếu (bà xã Hồ Tấn Tài)
Phạm Hiếu sinh năm 1995, cùng quê Bình Định với Tấn Tài. Cô hiện làm chủ hai spa rất đông khách tại TP HCM và Quy Nhơn. Tấn Tài và Phạm Hiếu mới tổ chức đám cưới hồi tháng 4 sau nhiều năm hẹn hò. Cặp vợ chồng hiện có một cậu con trai hơn một tuổi.
Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chinh)
Mai Hà Trang sinh năm 1998, quê Bắc Giang, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô và tiền đạo Hà Đức Chinh hẹn hò từ năm 2018 nhưng một năm sau mới công khai.
Đức Chinh và Hà Trang tổ chức tiệc cưới hồi tháng 5 tại Hà Nội. Hà Trang hiện ở nhà nội trợ và kinh doanh tự do. Với lượng người theo dõi rất đông trên mạng xã hội, bà xã tiền đạo quê Phú Thọ được nhiều nhãn hàng mời hợp tác PR sản phẩm.
Phạm Thanh Thủy (vợ Nghiêm Xuân Tú)
Thanh Thủy sinh năm 1986, là thành viên của nhóm nhạc The Girls. Cô kết hôn tiền vệ Nghiêm Xuân Tú năm 2014 và hiện có hai cậu con trai.
Ngoài công việc ca hát, bà xã Nghiêm Xuân Tú còn kinh doanh online. Hiện tại, Xuân Tú ở Bình Định còn vợ con anh sống tại Hà Nội. Những lúc được nghỉ, anh tranh thủ về thăm gia đình và cùng vợ con đi du lịch.