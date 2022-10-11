Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân

Nhịp sống trẻ 11/10/2022 09:59

Nhan sắc của các nàng WAGs bóng đá luôn khiến netizen ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp.

Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang gặt hái được những thành công vang dội, điều này giúp cho các cầu thủ ngày càng được biết nhiều hơn, cuộc sống đời thường của họ cũng được netizen để ý đến nhiều hơn trước và một trong những điều được quan tâm nhất chính là vợ hay bạn gái của họ luôn được mọi người quan tâm tới. 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân - Ảnh 1
Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân - Ảnh 2
Mặt mộc xinh đẹp của Nhật Linh khiến dân tình phát cuồng - Ảnh: Internet 

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Linh – vợ cầu thủ Phan Văn Đức – đã đăng tải loạt ảnh khoe mặt mộc xinh đẹp. Cô hào hứng cho biết: “Tự tin check làn da qua camera thường của bà mẹ 2 con”. Có thể thấy dù đã là mẹ 2 con nhưng nhan sắc của bà xã tiền vệ Phan Văn Đức vẫn đẹp xuất sắc và chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân - Ảnh 3
Cặp đôi đang có những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nhau - Ảnh: Internet 

Phan Văn Đức cũng hài hước khen tặng vợ “Vẫn đẹp gái chán”, khiến người hâm mộ bật cười thích thú.

Trong số những cô vợ xinh đẹp như hoa của cầu thủ Việt, Nhật Linh là cái tên nổi bật. Từ trước khi hẹn hò với cầu thủ ngôi sao của CLB Sông Lam Nghệ An, cô đã nổi tiếng với danh hiệu được nhiều người đặt cho là hot girl. 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân - Ảnh 4
Bùi Tiến Dũng và vợ Tây cũng là cặp đôi vàng trong làng thể thao nước nhà - Ảnh: Internet 

Bên cạnh Nhật Linh, các nàng Wag khác cũng khiến nhiều người xuýt xoa với mặt mộc xinh đẹp. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Dianka Zakhidova cùng những câu chuyện thú vị trong đời sống hôn nhân hàng ngày. Thậm chí khán giả còn tỏ ra ngưỡng mộ với hạnh phúc của cả 2. 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân - Ảnh 5
Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My - Ảnh: Internet 

Doãn Hải My là bạn gái của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cô nàng và hậu vệ ngôi sao tuyển Việt Nam vẫn đang được xem cặp đôi đẹp trong giới thể thao khi nhan sắc của cả 2 đều không phải dạng tầm thường. 

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Từ khóa:   Phan Văn Đức Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu Bùi Tiến Dũng và vợ

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