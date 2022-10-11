Ngỡ ngàng trước nhan sắc của những nàng WAGs của bóng đá Việt Nam: Vợ Phan Văn Đức, bạn gái Đoàn Văn Hậu đều thuộc hàng mỹ nhân

Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang gặt hái được những thành công vang dội, điều này giúp cho các cầu thủ ngày càng được biết nhiều hơn, cuộc sống đời thường của họ cũng được netizen để ý đến nhiều hơn trước và một trong những điều được quan tâm nhất chính là vợ hay bạn gái của họ luôn được mọi người quan tâm tới.



Mặt mộc xinh đẹp của Nhật Linh khiến dân tình phát cuồng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Linh – vợ cầu thủ Phan Văn Đức – đã đăng tải loạt ảnh khoe mặt mộc xinh đẹp. Cô hào hứng cho biết: “Tự tin check làn da qua camera thường của bà mẹ 2 con”. Có thể thấy dù đã là mẹ 2 con nhưng nhan sắc của bà xã tiền vệ Phan Văn Đức vẫn đẹp xuất sắc và chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.