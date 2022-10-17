Bộ siêu tập đồ hiệu 'cực khủng' của sao nữ 'Cô Gái Từ Quá Khứ' khiến dân mạng trầm trồ vì quá xịn xò

Bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đang làm mưa làm gió tại khắp các rạp phim tại Việt Nam, Kaity Nguyễn đương nhiên là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ. Không chỉ thể hiện tốt trong phim, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh khi diện mạo lẫn thần thái khi khoác lên mình những bộ trang phục hàng hiệu đều ở đẳng cấp cực kỳ sang chảnh và xinh đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp của Kaity Nguyễn - Ảnh: Internet

Năm 2018, hot girl Kaity Nguyễn ghi dấu trong lòng khán giả Việt qua phim điện ảnh "Em chưa 18". Bộ phim không chỉ là bước tiền đề giúp cô nàng trẻ tuổi có được thành công từ rất sớm và điều này cũng giúp cho nữ diễn viên có được mức thu nhập đáng mơ ước.