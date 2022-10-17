Bộ siêu tập đồ hiệu 'cực khủng' của sao nữ 'Cô Gái Từ Quá Khứ' khiến dân mạng trầm trồ vì quá xịn xò

Cũng giống như nhiều sao nữ, Kaity Nguyễn cũng là một tín đồ hàng hiệu chính hiệu với đủ loại khiến dân tình trầm trồ.
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Bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đang làm mưa làm gió tại khắp các rạp phim tại Việt Nam, Kaity Nguyễn đương nhiên là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ. Không chỉ thể hiện tốt trong phim, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh khi diện mạo lẫn thần thái khi khoác lên mình những bộ trang phục hàng hiệu đều ở đẳng cấp cực kỳ sang chảnh và xinh đẹp.
Năm 2018, hot girl Kaity Nguyễn ghi dấu trong lòng khán giả Việt qua phim điện ảnh "Em chưa 18". Bộ phim không chỉ là bước tiền đề giúp cô nàng trẻ tuổi có được thành công từ rất sớm và điều này cũng giúp cho nữ diễn viên có được mức thu nhập đáng mơ ước.
Bằng chứng là dù mới chỉ bước sang 23 tuổi nhưng Kaity Nguyễn đã sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu giá trị. Trong đó, túi xách hàng hiệu chiếm số lượng nhiều hơn, đến từ các "ông lớn" thời trang trên thế giới trong tủ đồ của hot girl Gen Z. Bao gồm cả túi Hermes - thương hiệu túi xách được mệnh danh "đắt nhất hành tinh". Ngoài ra cô nàng còn sở hữu cho mình nhiều món đồ đắt đỏ khác như kính hoặc các bộ quần áo đều đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới.
Trong showbiz Việt, những tay chơi hàng hiệu có tiếng như hoa hậu Hương Giang, Ngọc Thanh Tâm... đều chỉ ra lợi ích từ việc đầu tư hàng hiệu và rất có thể sắp tới đây Kaity Nguyễn sẽ là bà hoàng chơi hàng hiệu tiếp theo của showbiz Việt trong thời gian tới đây.