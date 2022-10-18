Nhìn lại hành trình vĩ đại của HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam và đâu là cái tên đủ sức kế thừa di sản này của thầy

Thông tin HLV Park Hang Seo nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam đang được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Ngày hôm qua có lẽ đối với những ai hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn đã có một đêm ngủ không hề ngon giấc một chút nào bởi lẽ HLV Park Hang Seo đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nay, khép lại mối tình đẹp đẽ 5 năm giữa đôi bên. Có lẽ với nhiều người họ vẫn chưa thể đối diện với sự thật này nhưng cuộc sống vốn là như vậy đấy, cuộc tình nào rồi cũng sẽ đến lúc nói lời tạm biệt và những gì chúng ta có thể làm là nhớ về những kỷ niệm đẹp mà cả 2 đã từng có với nhau. HLV Park Hang Seo nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt - Ảnh: Internet Ngày HLV Park Hang Seo đặt chân đến Việt Nam, trong bối cảnh đội tuyển của chúng ta đang có sự tụt dốc không phanh và chưa hề có dấu hiệu dừng lại khi liên tục gặp thất bại tại các giải đấu lớn trong khu vực. Tại thời điểm đó, không ít những sự hoài nghi đã được dồn về phía ông thầy người Hàn Quốc bởi tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong bảng CV thành tích của ông chỉ là từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

VFF ký hợp đồng với thầy Park - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chẳng mất quá nhiều thời gian để người đàn ông này có những dấu ấn đầu tiên trong đội bóng mới. Cụ thể tại VCK U23 Châu Á 2018. Ông cùng U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn ở Thường Châu khi xuất sắc đánh bại những ông lớn trong khu vực để tiến vào trận đấu cuối cùng và dù cho sau đó đã phải nhận thất bại cay đắng trong những phút cuối cùng tại trận chung kết nhưng có thể nói hình ảnh một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc và luôn thi đấu hết mình sẽ mãi là ký ức không thể quên trong lòng người hâm mộ Việt Nam. HLV người Hàn Quốc biến Việt Nam thành đội tuyển khó bị đánh bại trước mọi đối thủ - Ảnh: Internet Bỏ lại thất bại trong đêm bão tuyết tại Thường Châu, không mất quá nhiều thời gian để HLV Park Hang Seo có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đại. Năm 2019, HLV Park Hang Seo tiếp tục với thành công khi lần đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam vào top 4 đội mạnh nhất Asian Cup. Tấm HCV tại SEA Games 30 năm 2019 đánh dấu cột mốc HLV Park Hang Seo giúp bóng đá Việt Nam thắng toàn diện trên các sân chơi của Đông Nam Á.

Liên tiếp gặt hái thành công cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Đáng nể hơn, vào dịp tổ chức SEA Games 31 trên sân nhà, HLV Park Hang Seo lại cùng các học trò có tấm HCV SEA Games thứ hai. Có thể nói dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, Việt Nam từng bước vươn lên trở thành đội bóng số 1 trong khu vực và đang từng bước đạt đến đẳng cấp của nhưng Nhật Bản hay Hàn Quốc. Trải qua 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông thầy 65 tuổi đã có cho mình một hành trình tương đối thành công khi có đến 74 trận dẫn dắt, trong đó có 39 chiến thắng, 16 trận hòa, và 19 lần nhận thua, cùng với đó là hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ. Có thể nói những người kế nhiệm HLV Park Hang Seo hẳn sẽ phải chịu một sức ép vô cùng lớn bởi một phần đến từ thành công của ông. Mới đây, hàng loạt thông tin cũng cho biết phía VFF đã tiến hành lựa ra một vài ứng cử viên sáng giá sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Quốc Gia ngay sau khi thầy Park rời đi, có thể kể đến một vài cái tên như HLV Kiatisuk của CLB Hoàng Anh Gia Lai hay HLV Gong Oh-kyun....Dẫu vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán và chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra từ phía liên đoàn bóng đá Việt Nam. HLV Gong Oh-kyun và HLV Kiatisuk đang là 2 trong số các ứng cử viên nặng ký ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Tựu chung lại 5 năm có lẽ là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn về cuộc tình của thầy Park và đội tuyển Việt Nam nhưng chừng đó cũng là đủ khiến các cổ động viên nơi đây nhớ mãi về ông như là vị chiến lược gia xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn ông, Park Hang Seo và hy vọng rằng fan hâm mộ sẽ đặt niềm tin tưởng vào HLV mới như cái cách mà họ đã từng với thầy Park.

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