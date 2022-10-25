Những điều cần lưu ý khi mua gói súp 'Hảo Hảo tôm chua cay' riêng lẻ

Để có thể mua hàng một cách an toàn người dùng cần phải xem xét những điều sau đây để đảm bảo tránh khỏi những rủi ro không đáng có này.

Mới đây nhất Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận thông tin phản ánh của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (Acecook Việt Nam) về hành vi kinh doanh, buôn bán gói súp Acecook "Hảo Hảo tôm chua cay" trái pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, cảnh báo về hành vi kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo, Acecook Việt Nam không bán riêng các gói súp của mì ăn liền "Hảo Hảo tôm chua cay".

Hơn nữa, trước khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hoá, người tiêu dùng cần xác minh, tìm hiểu kỹ thông tin của đơn vị bán hàng, có thể kiểm tra đơn giản nhất bằng việc xem các review xung quanh về của hàng này.

Hoặc có thể mua hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử đã có mặt lâu đời và được nhiều người tin tưởng, nhất là các sàn thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận, cho phép hoạt động.

Đáng lưu ý, người tiêu dùng khi mua hàng hóa cần kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hường dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trên thị trường đang xuất hiện một số hình thức kinh doanh liên quan đến sản phẩm mì ăn liền ‘Hảo Hảo tôm chua cay" có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc.

Chính vì vậy, để có thể giúp cho bản thân mua được hàng hóa an toàn và không gây tác hại gì đến sức khỏe của mình, bản thân người tiêu dùng nên làm đúng những lưu ý đã đề cập ở trên.

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