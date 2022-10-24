Diletta Leotta - một trong những người dẫn chương trình quyến rũ nhất thế giới đang là bạn gái mới của cựu thủ môn Liverpool Loris Karius.

Loris Karius kể từ sau sai lầm khó quên trong trận chung kết Champions League mùa giải 2018 trước Real Madrid đã không còn là chính mình, anh đánh mất phong độ và dần bị cổ động viên Liverpool quên lãng trong vài năm trở lại đây. Có thể nói trận đấu năm đó chính là bước ngoặt đẩy ngã rẽ sự nghiệp của người gác đền điển trai này theo một chiều hướng khác. Tuy nhiên, vẫn còn may mắn là bên cạnh Karius vẫn luôn có một người kề bên động viên thủ thành người Đức mỗi ngày đó chính là nữ MC Diletta Leotta.

Loris Karius khóc lóc xin lỗi cổ động viên Liverpool sau trận chung kết năm đó - Ảnh: Internet

Diletta Leotta sinh ngày 16/8/1991. Với chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng hoàn hảo, cô là một trong những người dẫn chương trình thể thao quyến rũ nhất nước Ý. Cô nàng vốn nổi tiếng với các bức hình nóng bỏng trên MXH và sở hữu một lượng fan khá lớn.

Diletta Leotta - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu vóc dáng bốc lửa quyến rũ đến ''chết người'', cô nàng còn có gu thời trang đậm chất fashionista. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1991 có thể biến hoá với nhiều phong cách khác nhau. Những tấm ảnh diện bikini của cô luôn được các đấng mày râu săn đón.

Vóc dáng xinh đẹp quyến rũ của cô nàng - Ảnh: Internet

Diletta Leotta từng vướng vào rắc rối lộ ảnh nóng khi cô bị kẻ xấu ăn trộm ảnh từ tài khoản icloud của điện thoại. Dẫu vậy, Leotta nhận được sự bênh vực từ các cầu thủ nam.

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