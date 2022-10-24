Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của bạn gái cựu thủ môn Liverpool

Nhịp sống trẻ 24/10/2022 11:33

Diletta Leotta - một trong những người dẫn chương trình quyến rũ nhất thế giới đang là bạn gái mới của cựu thủ môn Liverpool Loris Karius.

Loris Karius kể từ sau sai lầm khó quên trong trận chung kết Champions League mùa giải 2018 trước Real Madrid đã không còn là chính mình, anh đánh mất phong độ và dần bị cổ động viên Liverpool quên lãng trong vài năm trở lại đây. Có thể nói trận đấu năm đó chính là bước ngoặt đẩy ngã rẽ sự nghiệp của người gác đền điển trai này theo một chiều hướng khác. Tuy nhiên, vẫn còn may mắn là bên cạnh Karius vẫn luôn có một người kề bên động viên thủ thành người Đức mỗi ngày đó chính là nữ MC Diletta Leotta

Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của bạn gái cựu thủ môn Liverpool - Ảnh 1
Loris Karius khóc lóc xin lỗi cổ động viên Liverpool sau trận chung kết năm đó - Ảnh: Internet

Diletta Leotta sinh ngày 16/8/1991. Với chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng hoàn hảo, cô là một trong những người dẫn chương trình thể thao quyến rũ nhất nước Ý. Cô nàng vốn nổi tiếng với các bức hình nóng bỏng trên MXH và sở hữu một lượng fan khá lớn. 

Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của bạn gái cựu thủ môn Liverpool - Ảnh 2
Diletta Leotta - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu vóc dáng bốc lửa quyến rũ đến ''chết người'', cô nàng còn có gu thời trang đậm chất fashionista. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1991 có thể biến hoá với nhiều phong cách khác nhau. Những tấm ảnh diện bikini của cô luôn được các đấng mày râu săn đón.

Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của bạn gái cựu thủ môn Liverpool - Ảnh 3Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của bạn gái cựu thủ môn Liverpool - Ảnh 4

Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của bạn gái cựu thủ môn Liverpool - Ảnh 5
 Vóc dáng xinh đẹp quyến rũ của cô nàng - Ảnh: Internet

Diletta Leotta từng vướng vào rắc rối lộ ảnh nóng khi cô bị kẻ xấu ăn trộm ảnh từ tài khoản icloud của điện thoại. Dẫu vậy, Leotta nhận được sự bênh vực từ các cầu thủ nam.

Giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân với chồng, bà xã Lộc Fuho chính thức lên tiếng úp mở chuyện độc thân

Giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân với chồng, bà xã Lộc Fuho chính thức lên tiếng úp mở chuyện độc thân

Mọi thông tin liên quan đến vợ chồng Lộc Fuho đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Loris Karius Diletta Leotta nữ MC xinh đẹp

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 17 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách