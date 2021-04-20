‘Ma nữ’ Mai Davika khoe khéo vòng 1 'e ấp' trong áo cúp ngực vỏ sò, vòng eo con kiến khiến cộng đồng mạng mê tít

Năm 2013, nữ diễn viên Mai Davika nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của của vai diễn Nak trong Tình Người Duyên Ma. Ở tuổi ngót nghét 30, mỹ nhân Thái Lan đang sở hữu thân hình chuẩn đồng hồ cát vạn người mê.

Mai Davika sinh năm 1992 là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Thái Lan. Mai Davika mang trong người hai dòng máu Thái Lan và Bỉ, cô bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2010, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Mai Davika thực sự bước sang một trang mới sau thành công của bộ phim Tình Người Duyên Ma năm 2013, bộ phim này giúp tên tuổi của Mai Davika vươn ra tầm châu lục.

Những tấm hình mới nhất của Mai Davika trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng

Trang Sohu của Trung Quốc dành vô vàn lời ngợi khen cho nhan sắc của mỹ nhân Tình Người Duyên Ma

Mai mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Bỉ, cô sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào

Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, Mai Davika còn sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao đáng ngưỡng mộ

Sau thành công của Tình Người Duyên Ma, tiếng tăm của Mai Davika đã vươn ra tầm châu lục

Nhan sắc của mỹ nhân Thái Lan đốn tim hàng vạn người hâm mộ

Năm 2020, diễn viên Mai Davika lọt top 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất châu Á do tạp chí Forbes bầu chọn. Ngoài chiều cao lý tưởng 1m73, Mai Davika còn sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn và khuôn miệng vô cùng gợi cảm. Mai DaviKa là một trong những nữ diễn viên Thái Lan được rất nhiều khán giả châu Á mến mộ.

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