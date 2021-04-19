‘Công chúa Huawei’ Diêu An Na lần đầu lộ diện sau khi chính thức debut, nhan sắc thật gây tranh cãi

Sao quốc tế 19/04/2021 17:45

Nhan sắc của Diêu An Na trong một sự kiện gần đây đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Ngày 19/4, Diêu An Na tham gia sự kiện về xe hơi được tổ chức tại Thượng Hải, đây được xem là lần đầu tiên tiểu thư Huawei công khai xuất hiện trước truyền thông sau khi chính thức gia nhập làng giải trí. Chỉ có điều nhan sắc của Diêu An Na lại một lần nữa khiến nhiều người thất vọng. Tiểu thứ thứ hai của tập đoàn Huawei không xinh lung linh như những tấm hình được công khai khi cô debut. Trong sự kiện này Diêu An Na có vẻ mập lên khá nhiều, nhan sắc của cô một lần nữa lại trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

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 Những hình ảnh mới nhất của Diêu An Na khi cô tham gia một sự kiện tại Thượng Hải, một lần nữa nhan sắc của 'công chúa Huawei' lại trở thành chủ đề bàn tán của dư luận

Ngày 14/1 con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi - Diêu An Na chính thức thông báo gia nhập làng giải trí Hoa ngữ. Là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn, Diêu An Na là cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý.

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 Những hình ảnh được đăng tải khi Diêu An Na chính thức gia nhập làng giải trí
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 Diêu An Na là một tiểu thư giàu có nhưng lại không được đánh giá cao khi gia nhập showbiz

Mặc dù có được sự giúp đỡ từ Nhậm Chính Phi nhưng Diêu An Na lại không được cộng đồng mạng đánh giá cao về nhan sắc. Ngay cả video khoe vũ đạo của “công chúa Huawei” trước đây cũng nhận về rất nhiều lời chê bai của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Công chúa Huawei Nhậm Chính Phi giải trí Hoa ngữ

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