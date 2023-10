Ngày 19/4, Diêu An Na tham gia sự kiện về xe hơi được tổ chức tại Thượng Hải, đây được xem là lần đầu tiên tiểu thư Huawei công khai xuất hiện trước truyền thông sau khi chính thức gia nhập làng giải trí. Chỉ có điều nhan sắc của Diêu An Na lại một lần nữa khiến nhiều người thất vọng. Tiểu thứ thứ hai của tập đoàn Huawei không xinh lung linh như những tấm hình được công khai khi cô debut. Trong sự kiện này Diêu An Na có vẻ mập lên khá nhiều, nhan sắc của cô một lần nữa lại trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.