'Tài tử tai tiếng' Trần Tư Thành hẹn hò mỹ nhân kém 21 tuổi

Trần Tư Thành hẹn hò cùng nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, kém anh 21 tuổi sau khi ly hôn diễn viên Đồng Lệ Á
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Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ, Trần Tư Thành tối 28/4 và bạn gái cùng nhau trở về nhà anh sau bữa tối. Cả hai qua đêm tại đó. Trong buổi hẹn hò, cô gái 23 tuổi mặc đồ đơn giản và kín đáo, vóc dáng thon thả, gương mặt xinh thuần khiết.
Người yêu mới của Trần Tư Thành là diễn viên Nguyễn Cự, cô sinh ngày 10/10/1999 tại Quý Châu, học cùng trường với vợ cũ Đồng Lệ Á, trường Kinh kịch Trung Quốc. Cô đóng "Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cốt trảo" vai Mai Siêu Phong, "Kim tịch hà tịch" vai Mộ Dung Nghệ, "Thanh trâm hành" vai Kỳ Lạc quận chúa, phim điện ảnh "Hỉ Bảo" vai y tá Tiểu Đình.
Trần Tư Thành sinh năm 1978, là đạo diễn trẻ đang lên của showbiz Trung Quốc. 5 năm trở lại anh thành công, thậm chí trở thành đạo diễn ăn khách số một của điện ảnh Hoa ngữ. Chỉ cần 5 bộ phim Trần Tư Thành đã được mệnh danh là nam đạo diễn bạc tỷ.
Nam diễn viên từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Đồng Lệ Á. Họ cưới nhau vào năm 2014. Tháng 5/2021, cả hai tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân đổ vỡ được cho là vì thói trăng hoa và ngoại tình với nhiều phụ nữ của Trần Tư Thành.
Một nguồn tin cho hay hai người hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái, quan hệ ổn định. Cô gái đã ra mắt gia đình, bạn bè Trần Tư Thành và được mọi người ủng hộ.