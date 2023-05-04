'Tài tử tai tiếng' Trần Tư Thành hẹn hò mỹ nhân kém 21 tuổi

Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ, Trần Tư Thành tối 28/4 và bạn gái cùng nhau trở về nhà anh sau bữa tối. Cả hai qua đêm tại đó. Trong buổi hẹn hò, cô gái 23 tuổi mặc đồ đơn giản và kín đáo, vóc dáng thon thả, gương mặt xinh thuần khiết.

Trần Tư Thành cùng bạn gái kém 21 tuổi - Ảnh: Internet

Người yêu mới của Trần Tư Thành là diễn viên Nguyễn Cự, cô sinh ngày 10/10/1999 tại Quý Châu, học cùng trường với vợ cũ Đồng Lệ Á, trường Kinh kịch Trung Quốc. Cô đóng "Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cốt trảo" vai Mai Siêu Phong, "Kim tịch hà tịch" vai Mộ Dung Nghệ, "Thanh trâm hành" vai Kỳ Lạc quận chúa, phim điện ảnh "Hỉ Bảo" vai y tá Tiểu Đình.