Tiết lộ hình ảnh mới nhất của Châu Tấn cùng tình trẻ kém 13 tuổi, có hành động lạ ngay trên đường phố

Kể từ sau khi ly hôn, Châu Tấn vẫn đang sống cuộc sống thoải mái ở tuổi 49 và hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi.

Mới đây, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đã chụp được hình ảnh đại hoa đán Châu Tấn và tình trẻ Trác Việt cùng nhau tham dự một bữa tiệc cùng bạn bè. Sau khi kết thúc, bạn trai kém 13 tuổi thân mật khoác vai Châu Tấn khi bước ra ngoài, trong khi ngôi sao Như Ý truyện cũng không ngần ngại ôm eo Trác Việt, cả hai đều tươi cười và trò chuyện thoải mái. Bạn trai kém 13 tuổi thân mật khoác vai Châu Tấn khi bước ra ngoài - Ảnh: Weibo Đáng chú ý, trên đường đi, Châu Tấn tình cờ gặp một cô bé đang đi cùng gia đình. Nữ diễn viên khiến tay săn ảnh và người xung quanh bất ngờ khi quỳ xuống bên cạnh và dạy cô bé cách khấu đầu.

Nữ diễn viên bất ngờ quỳ xuống bên cạnh và dạy cô bé cách khấu đầu - Ảnh: Weibo Hành động lạ của nàng đại hoa đán nhận về rất nhiều lời khen ngợi, cho rằng dù đã U50 nhưng Châu Tấn vẫn vô cùng dễ thương: 'Tìm ra được bao nhiêu ngôi sao có thể sẵn sàng quỳ xuống dạy một bé gái cách khấu đầu lễ phép? Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, Châu Tấn làm việc gì cũng đều hạnh phúc', 'Cuộc sống của cô ấy bây giờ thực sự rất tốt'. Trước đó, cặp đôi cũng không ít lần bị bắt gặp nắm tay và cùng nhau xuất hiện tại nơi công cộng. Nhiều nguồn tin cho hay, Châu Tấn và Trác Việt bắt đầu hẹn hò sau khi cùng tham gia một hoạt động nghệ thuật năm 2020. Sau đó, Châu Tấn nhiều lần đi xem bạn trai kém tuổi biểu diễn.

Cặp đôi cũng không ít lần bị bắt gặp nắm tay và cùng nhau xuất hiện tại nơi công cộng - Ảnh: Weibo Tháng 10/2020, paparazzi chụp được cảnh Châu Tấn và Trác Việt nắm tay nhau cùng về khách sạn. Đến giữa tháng 12/2021, trang Sina đưa tin Châu Tấn dẫn Trác Việt về quê thăm người thân của cô. Hình ảnh ghi lại được tại một cửa hàng trà sữa ở Cù Châu – quê Châu Tấn - cho thấy hai người cùng nhau đi mua đồ uống. Trong khi nữ diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, bạn trai kém tuổi của cô lại thoải mái lộ diện. Châu Tấn từng dẫn Trác Việt về quê thăm người thân của cô - Ảnh: Internet Châu Tấn nhiều lần bị đồn có tình cảm đồng giới với ca sĩ, diễn viên Đậu Tĩnh Đồng - con riêng của Vương Phi - Ảnh: Internet Trước khi đến với bạn trai kém 13 tuổi, Châu Tấn nhiều lần bị đồn có tình cảm đồng giới với ca sĩ, diễn viên Đậu Tĩnh Đồng - con riêng của Vương Phi. Chuyện tình được cho là bắt đầu ở giai đoạn cô đã ly hôn với Cao Thánh Viễn. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, Châu Tấn và Trác Việt được nhận xét khá đẹp đôi và người hâm mộ mong họ sớm có cái kết viên mãn.

Bất ngờ với loạt 'đãi ngộ' Trương Tịnh Nghi nhận được từ Châu Tấn và Trần Khôn Nổi lên nhờ thành công lớn của phim "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa", Trương Tịnh Nghi đã nhận được sự quan tâm từ công chúng hơn bao giờ hết.

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