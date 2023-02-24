Châu Tấn vẫn đón Tết bên phi công trẻ ít lâu trước tin đồn kết hôn với Trần Khôn

Sáng ngày 24/2, mạng xã hội xứ Trung được dịp bùng nổ với thông tin Châu Tấn và Trần Khôn đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị làm lễ cưới. Nguồn tin xuất phát từ một blogger người Hong Kong, anh ta còn khẳng định hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức ở Tây Tạng vào thời gian sắp tới.

Được biết, Châu Tấn và Trần Khôn đã là bạn bè thân thiết hơn 20 năm kể từ lần hợp tác trong bộ phim Như Sương, Như Mây Lại Như Gió (năm 2000). Tuy ở bên nhau lâu như vậy, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi.

Trước thông tin trên, cả Trần Khôn và Châu Tấn đều không hề lên tiếng bác bỏ hay xác nhận. Dẫu vậy, đa số khán giả đều cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, không thể xảy ra.

Châu Tấn từng tâm sự Trần Khôn chính là người đàn ông duy nhất có thể bỏ qua mọi sai lầm trên thế giới này của cô. Còn đối với Trần Khôn, anh xem người bạn của mình là một người phụ nữ đặc biệt và là mẹ nuôi của con trai anh.

Thật ra, Châu Tấn vốn đang hẹn hò với nam ca sĩ kém 13 tuổi - Trác Việt, mối quan hệ của cả hai được cho là bắt đầu vào năm 2020 khi tham gia vào một chương trình truyền hình. Cách đây không lâu, Châu Tấn đã được bắt gặp cùng với bạn trai đón Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh, Đại lục. Cặp đôi không ngại bày tỏ tình cảm của mình dù cho khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Trước đó, vào năm 2022, Châu Tấn đã đưa Trác Việt về nhà ra mắt gia đình. Vào sinh nhật của Châu Tấn, bạn trai cũng đang lời chúc lên Weibo có chứa chữ "Tấn" vào đúng lúc 12h57 để thể hiện tình cảm với cô. Có thể thấy, cặp đôi vẫn hạnh phúc bất chấp nhiều tin đồn vô căn cứ xung quanh.