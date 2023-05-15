Gần đây, Từ Kiều khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng chỉ trích vì diện bikini táo bạo.
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"Siêu khuyển thần thông" là bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì. Trong đó, nổi bật là Chu Tiểu Dịch do diễn viên nhí Từ Kiều thủ vai gây được tiếng vang không nhỏ. Đến nay, 15 năm trôi qua, Chu Tiểu Địch đã trở thành một cô gái 26 tuổi xinh đẹp, duyên dáng.
Từ Kiều sinh năm 1997 tại Ninh Ba, Chiết Giang. Cô bé đã vượt qua hơn 10.000 ứng viên để được chọn vào vai Chu Tiểu Địch, con trai của Châu Tinh Trì. Theo tiết lộ từ đoàn làm phim, nhân viên đã phải mất 18 tháng để đi tìm diễn viên nhí đảm nhiệm vai diễn này vì yêu cầu của Châu Tinh Trì khá đặc biệt. Nhờ ngoại hình gầy gò chưa phát triển và gương mặt đáng yêu nhưng có thể đóng giả trai, Từ Kiều nhận được vai diễn giúp cô đổi đời. Châu Tinh Trì từng nhận xét: 'Từ Kiều có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh. Tôi rất hài lòng khi tìm được cô bé'.
Sau thành công của phim, khán giả bất ngờ khi "con trai" của "vua hài" biến thành con gái. Từ Kiều cũng được Châu Tinh Trì nhận làm con nuôi ở ngoài đời. Hiện tại, cô là nghệ sĩ thuộc công ty của anh. Tuy nhiên, Từ Kiều yêu thích cosplay (hóa trang thành các nhân vật hoạt hình) hơn là đóng phim. Hiện tại cô vẫn tham gia một số tác phẩm truyền hình nhưng không nhận được nhiều chú ý.
Mới đây, Từ Kiều bất ngờ gây sốt mạng xã hội xứ Trung khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên sinh năm 1997 diện bikini và tạo dáng có phần gợi cảm bên bờ biển. Ngay lập tức, cư dân mạng đã chia ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trước loạt ảnh này.
Trong khi nhiều người dành lời khen cho vóc dáng hoàn hảo của Từ Kiều thì không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng và không chấp nhận được hình ảnh sexy hiện tại của nữ diễn viên. Ngoài ra, một số netizen cũng lên tiếng bênh vực rằng việc Từ Kiều diện bikini vào tạo dáng quyến rũ khi đi biển là chuyện bình thường.