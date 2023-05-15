"Siêu khuyển thần thông" là bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì. Trong đó, nổi bật là Chu Tiểu Dịch do diễn viên nhí Từ Kiều thủ vai gây được tiếng vang không nhỏ. Đến nay, 15 năm trôi qua, Chu Tiểu Địch đã trở thành một cô gái 26 tuổi xinh đẹp, duyên dáng.

Vai diễn của Từ Kiều trong phim "Siêu khuyển thần thông"

Từ Kiều sinh năm 1997 tại Ninh Ba, Chiết Giang. Cô bé đã vượt qua hơn 10.000 ứng viên để được chọn vào vai Chu Tiểu Địch, con trai của Châu Tinh Trì. Theo tiết lộ từ đoàn làm phim, nhân viên đã phải mất 18 tháng để đi tìm diễn viên nhí đảm nhiệm vai diễn này vì yêu cầu của Châu Tinh Trì khá đặc biệt. Nhờ ngoại hình gầy gò chưa phát triển và gương mặt đáng yêu nhưng có thể đóng giả trai, Từ Kiều nhận được vai diễn giúp cô đổi đời. Châu Tinh Trì từng nhận xét: 'Từ Kiều có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh. Tôi rất hài lòng khi tìm được cô bé'.