Mỹ nhân Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích vì có thái độ phân biệt giàu nghèo

Cụ thể, khi được Hác Thiệu Văn hỏi về sản phẩm, nữ diễn viên thản nhiên cho biết: '699 NDT ư, tôi không nghĩ mình có thể mua loại vớ như vậy để mang'.

Mới đây vào ngày 12/6, tờ Sohu đưa tin Trương Vũ Kỳ là tâm điểm chỉ trích trong dư luận Trung Quốc. Vào ngày cuối tuần, nữ diễn viên đã livestream bán hàng. Đến phần chào bán vớ len, người đẹp Hong Kong có lời nói khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng, khán giả khó chịu.

'Khoảng cách giữa người nghèo và người giàu là 699 NDT', 'Trương Vũ Kỳ nói mà không biết nghĩ. Cô ta đang kiếm tiền nhờ người nghèo đó. Không có những người nghèo bỏ tiền mua sắm, cô Trương có bán được hàng không', cư dân mạng thể hiện sự bất mãn với sao nữ Mỹ nhân ngư.

Thái độ cùng với câu nói hàm ý chê đồ giá rẻ, khoe khoang sự giàu có của mình khiến Trương Vũ Kỳ lập tức hứng làn sóng chỉ trích của cư dân mạng.

Trương Vũ Kỳ nhận về loạt chỉ trích sau phát ngôn trên sóng livestream

Đối mặt với phản ứng tiêu cực của khán giả, Trương Vũ Kỳ lên tiếng xin lỗi. Cô khẳng định bản thân chưa từng có suy nghĩ phân biệt giàu nghèo.

Liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi, Trương Vũ Kỳ giải thích mắc lỗi diễn đạt. Cô muốn bày tỏ rằng mẫu vớ lần này chất lượng cao nhưng giá hơi đắt nên nhiều người không mua được. Tuy nhiên, cô và Hác Thiệu Văn đã thương lượng được mức giá tốt nhất là 699 NDT. Theo Trương Vũ Kỳ, do mất tập trung, cô đã nói sai ý.

Liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi, Trương Vũ Kỳ giải thích mắc lỗi diễn đạt

Dù vậy, sự bức xúc của công chúng với Trương Vũ Kỳ vẫn không giảm sút. Theo nhiều người, ngay cả trong bài viết xin lỗi, nữ diễn viên vẫn phân biệt cuộc sống giữa người bình thường và người giàu khi cho rằng lao động phổ thông không thể mua được đôi vớ len với giá đắt hơn 699 NDT.

Thực tế, đây là không phải lần đầu Trương Vũ Kỳ có hành vi và lời nói bị chỉ trích. Cô từng phô trương sự giàu có của mình khi kêu gọi người hâm mộ dùng Hermes Black Gold Combination, giá hơn 100.000 NDT ( 14.000 USD ) để đựng thịt cá hay tuyên bố không mua kim cương dưới một carat vì cho rằng chúng là "hàng dạt".

Trương Vũ Kỳ không phải 1,2 lần bị chỉ trích vì lời nói

Trương Vũ Kỳ, sinh năm 1987, bắt đầu tham gia làng giải trí vào năm 16 tuổi khi xuất hiện trong một video quảng cáo thức ăn nhanh. Vẻ đẹp trong sáng, gương mặt thanh tú đậm chất Á đông đã giúp cô lọt vào mắt xanh của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Với sự hỗ trợ của Châu Tinh Trì, mỹ nhân sinh năm 1987 nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được xem là "đàn em" thế chỗ của Trương Bá Chi. Cô từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Siêu khuyển thần thông, Mỹ nhân ngư, Yêu miêu truyện...

Trương Vũ Kỳ được so sánh với Song Hye Kyo - mỹ nhân nổi tiếng Hàn Quốc

Trương Vũ Kỳ được so sánh với Song Hye Kyo - mỹ nhân nổi tiếng Hàn Quốc nhưng được đánh giá cao vì sở hữu thân hình nóng bỏng. Chuyện tình với đạo diễn lớn tuổi Vương Toàn An khiến Trương Vũ Kỳ bị Châu Tinh Trì nổi giận, hủy bỏ hợp đồng, kiện cô ra tòa.

Mối quan hệ giữa cô và Châu Tinh Trì chỉ được hàn gắn vào năm 2016 khi ông đề nghị cô tham gia Mỹ nhân ngư. Sau nhiều năm bị "từ mặt", Trương Vũ Kỳ xem Châu Tinh Trì là ân nhân và người thầy vĩ đại trong sự nghiệp. Bộ phim Mỹ nhân ngư cũng là tác phẩm "cứu giúp" danh tiếng của mỹ nhân 8x.

Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng tình duyên của Trương Vũ Kỳ rất lận đận

Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng tình duyên của Trương Vũ Kỳ rất lận đận. Cô trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi với đạo diễn Vương Toàn An và doanh nhân Viên Ba Nguyên. Trước đó, cô từng là bạn gái của doanh nhân Uông Tiểu Phi, người sau này trở thành chồng của nữ diễn viên Từ Hy Viên.