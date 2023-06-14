Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt'

Sao quốc tế 14/06/2023 12:00

Điệu múa chim công do Dương Lệ Bình biên đạo tiếp tục hứng chỉ trích của công chúng.

Theo thông tin từ QQ, vào ngày 12/6, điệu múa chim công do Dương Lệ Bình biên đạo tiếp tục hứng chỉ trích của công chúng. Trong buổi biểu diễn mới đây, bất chấp phản ứng tiêu cực, bài múa vẫn còn nhiều động tác mơn trớn, gợi dục quá mức giữa vũ công nam và nữ.

Ngoài ra, trang phục của vũ công nam cũng bị đánh giá phản cảm khi cởi trần, mặc đồ màu da bó sát cơ thể. Nhiều khán giả cho biết nhìn từ xa và dưới ánh đèn cao áp của sân khấu, vũ công nam trông như không mặc quần áo. Ngoài ra, buổi biểu diễn múa chim công của Dương Lệ Bình đều không giới hạn độ tuổi dù tiết mục có yếu tố nhạy cảm 18+. Theo ghi nhận của phóng viên QQ, trẻ em vẫn được cho vào nhà hát xem biểu diễn.

Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt' - Ảnh 1Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt' - Ảnh 2Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt' - Ảnh 3

Vào đầu tháng 4, điệu múa chim công của nghệ sĩ Tiếu Dung Hạo và biên đạo múa Dương Lệ Bình bị công chúng chỉ trích thô tục quá mức. Hình ảnh hai vũ công có những động tác uốn éo, đụng chạm cơ thể, cọ xát ngực và hôn nhau nhận nhiều phản ứng trái chiều. Đa số ý kiến đều cho rằng Dương Lệ Bình có phần biên đạo thiếu tiết chế trong một tiết mục trình diễn đại chúng.

Sau phản ứng của khán giả Trung Quốc, Tiếu Dung Hạo đã đăng tải bức ảnh hai con công đứng cạnh nhau, ngầm cho rằng điệu múa này đã được dàn dựng theo đúng nguyên mẫu. Đến thời điển hiện tại, biên đạo chính là Dương Lệ Bình vẫn giữ im lặng.

Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt' - Ảnh 4Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt' - Ảnh 5

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam, được mệnh danh là "Khổng tước làng múa". Những tác phẩm múa tiêu biểu của Dương Lệ Bình có thể kể đến Ánh trăng, Tước chi linh. Năm 2002, Dương Lệ Bình thử sức ở vị trí diễn viên khi tham gia phim Anh hùng xạ điêu và được bầu là Mai Siêu Phong kinh điển nhất trong các phiên bản.

Ở tuổi 65, Dương Lệ Bình vẫn miệt mài với nghề múa. Mai Siêu Phong của Anh Hùng Xạ Điêu (2003) khiến nhiều người bất ngờ khi biết tuổi thật do thân hình thon gọn, dẻo dai. Trải qua hai đời chồng, Dương Lệ Bình từng nói mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Bà quyết định không sinh con để cống hiến trọn đời cho sự nghiệp làm vũ công.

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