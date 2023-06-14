Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích

Mới đây, khi Trương Vũ Kỳ tham gia một buổi livestream bán hàng. Sau khi người dẫn chương trình Hác Thiệu Văn giới thiệu một sản phẩm đồ len và hỏi Trương Vũ Kỳ rằng mức giá 699 NDT có thể chấp nhận được không, diễn viên đã nói một câu gây sốc: "699 tệ ư, quá rẻ, tôi còn nghĩ từng đó tiền chẳng đủ mua một đôi tất". Ngụ ý của cô trong câu nói này là mức giá đó quá rẻ so với sản phẩm len đang bán.

Trương Vũ Kỳ có phát ngôn vạ miệng trên livestream.

Thái độ cùng với câu nói hàm ý chê đồ giá rẻ, khoe khoang sự giàu có của mình khiến Trương Vũ Kỳ lập tức hứng làn sóng chỉ trích của cư dân mạng. Thậm chí, một cư dân mạng còn lên tiếng chất vấn và được đông đảo người dùng mạng xã hội đồng tình thả like: "Khoảng cách giữa người nghèo và người giàu là 699 NDT", "Trương Vũ Kỳ nói mà không biết nghĩ. Cô ta đang kiếm tiền nhờ người nghèo đó. Không có những người nghèo bỏ tiền mua sắm, cô Trương có bán được hàng không", cư dân mạng thể hiện sự bất mãn với sao nữ Mỹ nhân ngư.