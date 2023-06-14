Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích

Sao quốc tế 14/06/2023 11:31

Trương Vũ Kỳ không nhận được sự thông cảm từ công chúng dù đã lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, khi Trương Vũ Kỳ tham gia một buổi livestream bán hàng. Sau khi người dẫn chương trình Hác Thiệu Văn giới thiệu một sản phẩm đồ len và hỏi Trương Vũ Kỳ rằng mức giá 699 NDT có thể chấp nhận được không, diễn viên đã nói một câu gây sốc: "699 tệ ư, quá rẻ, tôi còn nghĩ từng đó tiền chẳng đủ mua một đôi tất". Ngụ ý của cô trong câu nói này là mức giá đó quá rẻ so với sản phẩm len đang bán.

Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích - Ảnh 1
Trương Vũ Kỳ có phát ngôn vạ miệng trên livestream. 

Thái độ cùng với câu nói hàm ý chê đồ giá rẻ, khoe khoang sự giàu có của mình khiến Trương Vũ Kỳ lập tức hứng làn sóng chỉ trích của cư dân mạng. Thậm chí, một cư dân mạng còn lên tiếng chất vấn và được đông đảo người dùng mạng xã hội đồng tình thả like: "Khoảng cách giữa người nghèo và người giàu là 699 NDT", "Trương Vũ Kỳ nói mà không biết nghĩ. Cô ta đang kiếm tiền nhờ người nghèo đó. Không có những người nghèo bỏ tiền mua sắm, cô Trương có bán được hàng không", cư dân mạng thể hiện sự bất mãn với sao nữ Mỹ nhân ngư.

Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích - Ảnh 2
Trương Vũ Kỳ khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì phát ngôn mang tính phân biệt giàu nghèo. 

Trương Vũ Kỳ bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh. Sau đó, cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh với vai phụ trước khi nổi tiếng nhờ các bộ phim của Châu Tinh Trì như Mỹ nhân ngư, Siêu khuyển thần thông. Nữ diễn viên được mệnh danh là "Song Hye Kyo của Trung Quốc".

Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích - Ảnh 3
Trương Vũ Kỳ vốn có đời tư ồn ào. 

Trương Vũ Kỳ có đời tư ồn ào. Cô kết hôn hai lần nhưng đều ly dị một cách chóng vánh. Ở cuộc hôn nhân thứ 2 với doanh nhân Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ gây xôn xao khi cầm dao tấn công, làm chồng bị thương trong lúc xảy ra mâu thuẫn. Scandal từng khiến cô lao đao thời gian dài.

Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích - Ảnh 4
Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó nhưng không được tha thứ.

Đứng trước những lời nhận xét tiêu cực, Trương Vũ Kỳ lập tức đưa ra lời xin lỗi. Cô cảm ơn mọi người đã chấn chỉnh mình và hứa sẽ hoàn thiện hơn về cách diễn đạt ngôn ngữ trong tương lai, tránh gây hiểu nhầm.Bất chấp thái độ tiếp thu của Trương Vũ Kỳ, nhiều người miệt thị cô, chỉ trích cô không ra gì, cho rằng cô chỉ giỏi cặp kè đại gia để kiếm chác, giá trị cũng chẳng bằng đôi tất rẻ tiền...

Phát ngôn '100 USD không đủ mua đôi tất' của Trương Vũ Kỳ bị chỉ trích - Ảnh 5
Trương Vũ Kỳ được gọi là "Song Hye Kyo Trung Quốc".
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