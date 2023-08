Tiêu Chiến hợp tác với Lý Thấm: 'Trên cơ' cả Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba

Thành tích này của Tiêu Chiến vượt cả nhân vật An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong phim Công tố tinh anh (9.11 điểm). Theo nhiều chuyên gia phim ảnh đánh giá, sở dĩ phim Where dreams begin có sức hút như vậy một phần đến từ nội dung phim.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả chính là đến từ sức hút của Tiêu Chiến. Cộng thêm, anh kết hợp với bạn diễn Lý Thấm - một trong những ngôi sao có thực lực diễn xuất khiến phim Where dreams begin càng được khán giả đánh giá tích cực.

Điều quan trọng tạo nên thành công của bộ phim chính là đến từ sức hút của Tiêu Chiến cộng thêm, anh kết hợp với bạn diễn Lý Thấm

Theo truyền thông Hoa ngữ, rating phim trên đài CCTV8 cũng vượt mốc 1.5%, có thời điểm cao nhất lên tới 2,0797%, dẫn đầu tất cả các kênh phát sóng cùng thời điểm, trong đó có cả phim của Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong phim, Hiểu Mai (Lý Thấm) là cô bác sĩ trẻ, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Xuân Sinh. Cô có thể vì Xuân Sinh mà làm mọi thứ dẫu anh chưa nhận ra tình cảm của cô. Diễn xuất tốt của Lý Thấm trong những phân cảnh gần đây khiến phim Where dreams begin được đánh giá cao.

So với mặt bằng chung phim Hoa ngữ đang phát sóng, phim Where dreams begin của Tiêu Chiến có nhiều lợi thế hơn hẳn

Dù không phải là đề tài dễ thể hiện nhưng nhờ sức hút của Tiêu Chiến, cộng với diễn xuất tốt của Lý Thấm, phim Where dreams begin đang được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ ấn tượng nhất mùa hè năm nay.

Rõ ràng, so với mặt bằng chung phim Hoa ngữ đang phát sóng, phim Where dreams begin của Tiêu Chiến có nhiều lợi thế hơn hẳn về cả dàn sao, nội dung phim... Chính vì thế, không khó để phim Where dreams begin có lượng người xem cao kỉ lục.