Tiêu Chiến hợp tác với Lý Thấm: 'Trên cơ' cả Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba

Tiêu Chiến và Lý Thấm đang ngày một chứng minh sức hút của mình với phim "Where dreams begin" khi những chỉ số về phim đang áp đảo các tác phẩm lên sóng cùng thời điểm.

Tiêu Chiến và Lý Thấm là hai diễn viên chính được 'chọn mặt gửi vàng' vào bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Được biết, đây là lần thứ 5 cặp đôi này đóng phim cùng nhau. Trong dự án phim này, Tiêu Chiến vào vai nam chính Tiêu Xuân Sinh, Lý Thấm đảm nhận nhân vật nữ chính Đồng Hiểu Mai. Tiêu Chiến vào vai nam chính Tiêu Xuân Sinh Lý Thấm đảm nhận nhân vật nữ chính Đồng Hiểu Mai Vùng Biển Trong Mơ Ấy là bộ phim kể về quá trình trưởng thành, cũng như câu chuyện thăng trầm trong số mệnh của một nhóm thanh niên Bắc Kinh vào những năm 70.

Vai diễn Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến thủ vai) còn vươn lên dẫn đầu trong danh sách chỉ số Vlinkage vượt 9 năm 2023, với số điểm cụ thể là 9.21, cao hơn hẳn nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi đóng) trong phim Đi đến nơi có gió. Tiêu Chiến và Lý Thấm gây ấn tượng trong phim "Where dreams begin" Thành tích này của Tiêu Chiến vượt cả nhân vật An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong phim Công tố tinh anh (9.11 điểm). Theo nhiều chuyên gia phim ảnh đánh giá, sở dĩ phim Where dreams begin có sức hút như vậy một phần đến từ nội dung phim.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả chính là đến từ sức hút của Tiêu Chiến. Cộng thêm, anh kết hợp với bạn diễn Lý Thấm - một trong những ngôi sao có thực lực diễn xuất khiến phim Where dreams begin càng được khán giả đánh giá tích cực. Điều quan trọng tạo nên thành công của bộ phim chính là đến từ sức hút của Tiêu Chiến cộng thêm, anh kết hợp với bạn diễn Lý Thấm Theo truyền thông Hoa ngữ, rating phim trên đài CCTV8 cũng vượt mốc 1.5%, có thời điểm cao nhất lên tới 2,0797%, dẫn đầu tất cả các kênh phát sóng cùng thời điểm, trong đó có cả phim của Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong phim, Hiểu Mai (Lý Thấm) là cô bác sĩ trẻ, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Xuân Sinh. Cô có thể vì Xuân Sinh mà làm mọi thứ dẫu anh chưa nhận ra tình cảm của cô. Diễn xuất tốt của Lý Thấm trong những phân cảnh gần đây khiến phim Where dreams begin được đánh giá cao. So với mặt bằng chung phim Hoa ngữ đang phát sóng, phim Where dreams begin của Tiêu Chiến có nhiều lợi thế hơn hẳn Dù không phải là đề tài dễ thể hiện nhưng nhờ sức hút của Tiêu Chiến, cộng với diễn xuất tốt của Lý Thấm, phim Where dreams begin đang được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ ấn tượng nhất mùa hè năm nay. Rõ ràng, so với mặt bằng chung phim Hoa ngữ đang phát sóng, phim Where dreams begin của Tiêu Chiến có nhiều lợi thế hơn hẳn về cả dàn sao, nội dung phim... Chính vì thế, không khó để phim Where dreams begin có lượng người xem cao kỉ lục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-hop-tac-voi-ly-tham-tren-co-ca-luu-diec-phi-ich-le-nhiet-ba-592110.html