Netizen nghi vấn Tiêu Chiến bị nhà đài đối xử bất công khi Ngọc Cốt Dao qua ải kiểm duyệt

Sau bao tháng ngày mong đợi, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến chính thức qua ải kiểm duyệt và có thể lên sóng vào mùa hè này.
- Tiêu Chiến tái xuất với loạt dự án mới mặc cho Ngọc cốt dao vẫn 'đang kiểm duyệt'
- Chưa phát sóng sau gần 2 năm, phim của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt thành tích 'đáng nể'
Khả năng cao Tiêu Chiến sẽ đối đầu với loạt đối thủ mạnh như Trường Tương Tư của Dương Tử hay Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh - đây là 2 trong số những bom tấn cổ trang được khán giả mong chờ.
Trước thềm nhận tin vui, một vài khán giả lại không cho suy đoán này là đúng. Theo đó, họ cảm thấy lý do Ngọc Cốt Dao không được xếp lịch chiếu vào năm 2022 là do thời cơ chưa thích hợp. Mặc dù phim có hot, nhận được sự quan tâm của công chúng, nhưng ngoại trừ Tiêu Chiến là người có lưu lượng, sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn cast thì nữ chính Nhậm Mẫn, nữ phụ Vương Sở Nhiên,... lại tương đối kém tiếng, thậm chí, Nhậm Mẫn còn bị chê không xứng với Tiêu Chiến.
Trên thực tế, thời thế bây giờ đã khác, Vương Sở Nhiên sau cơn sốt Nghe Nói Em Thích Tôi, danh tiếng đã nâng lên không ít. Bản thân Tiêu Chiến vốn đã nổi nay lại càng thêm nổi nhờ Vùng Biển Trong Mơ Ấy lên sóng. Như vậy, nếu Ngọc Cốt Dao chiếu vào năm nay chắc chắn sẽ có nhiệt độ và bùng nổ hơn hẳn, phía nhà sản xuất và Tencent cũng được hưởng lợi nhiều hơn.
Vùng Biển Trong Mơ Ấy với sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến và Lý Thấm đang là một trong những "con cưng" của Tencent kỳ vọng sẽ "đẻ trứng vàng". Tuy hiệu ứng truyền thông chưa bùng nổ như các dự án đình đám khác nhưng bộ phim lần này lại mang lại danh tiếng về thực lực cho Tiêu Chiến bởi thể loại hoàn toàn khác.
Sau cơn sốt Nghe Nói Em Thích Tôi, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đã có danh tiếng không nhỏ. Vậy nên, cô cũng được xem là nhân tố thu hút fan khi tham gia dự án Ngọc Cốt Dao cùng Tiêu Chiến.