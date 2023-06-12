Netizen nghi vấn Tiêu Chiến bị nhà đài đối xử bất công khi Ngọc Cốt Dao qua ải kiểm duyệt

Khả năng cao Tiêu Chiến sẽ đối đầu với loạt đối thủ mạnh như Trường Tương Tư của Dương Tử hay Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh - đây là 2 trong số những bom tấn cổ trang được khán giả mong chờ.





Ngọc Cốt Dao qua ải kiểm duyệt, dự kiến lên sóng hè năm nay.

Trước thềm nhận tin vui, một vài khán giả lại không cho suy đoán này là đúng. Theo đó, họ cảm thấy lý do Ngọc Cốt Dao không được xếp lịch chiếu vào năm 2022 là do thời cơ chưa thích hợp. Mặc dù phim có hot, nhận được sự quan tâm của công chúng, nhưng ngoại trừ Tiêu Chiến là người có lưu lượng, sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn cast thì nữ chính Nhậm Mẫn, nữ phụ Vương Sở Nhiên,... lại tương đối kém tiếng, thậm chí, Nhậm Mẫn còn bị chê không xứng với Tiêu Chiến.