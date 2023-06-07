Mối lương duyên sâu đậm giữa Tiêu Chiến và Lý Thấm được minh chứng qua một điều?

Những ngày qua, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Được biết, cặp đôi này có mối lương duyên sâu đậm với nhau khi trước đó đã từng hợp tác trong 4 dự án khác.

Theo đó, cặp đôi này từng hợp tác chung trong 4 phim cổ trang: Lang Điện Hạ, Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên và Tru Tiên. Nhiều khán giả cho rằng Lý Thấm là một trong số những nữ diễn viên hợp tác với Tiêu Chiến nhiều lần nhất. Nhưng cũng thật tình cờ, số lần nên duyên tình cảm của Lý Thấm và Tiêu Chiến lại chẳng có bao nhiêu, mãi đến Vùng Biển Trong Mơ Ấy mới được kết quả ngọt.

Tiêu Chiến và Lý Thấm là hai gương mặt trẻ và tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt, với vai Xuân Sinh, nam chính Tiêu Chiến đã mang lại bất ngờ lớn cho người xem. Màn thể hiện của anh được đánh giá là hấp dẫn, trọn vẹn, truyền tải đầy đủ cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ. Trong những năm tháng đó, Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) bị thương và được Đông Hiểu Mai (Lý Thấm) chăm sóc, hai người nảy sinh tình cảm.