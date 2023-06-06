Màn xử lý tình huống đỉnh cao của Tiêu Chiến trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy, cảnh quay lỗi hóa ra lại được yêu thích nhất phim

Sau thời gian hoãn chiếu trên đài CCTV, bộ phim Vùng Biển Trong Mơ do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã chính thức lên sóng vào đầu tháng 6 trên cả đài CCTV và WeTV. Bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, đặc biệt là diễn xuất của nam thần Tiêu Chiến.

Trong tập lên sóng gần đây, trong một phân cảnh, có một chú bướm vô tình lọt vào khung hình đã khiến Tiêu Chiến đã thể hiện biểu cảm bất ngờ. Nhiều khán giả nhận định rằng đây là một tình tiết vô tình, không chuẩn bị trước của đoàn phim. Sự xuất hiện của chú bướm không những không gây hại mà ngược lại còn rất phối hợp với diễn xuất của nam chính, giúp cảnh quay nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Kể từ khi lên sóng, bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã gặt hái được những thành công nhất định. Trên Khốc Vân, nhiều khán giả không thể truy cập được vì lý do lượng người tham gia tăng vọt. Cụ thể, số người truy cập Khốc Vân trong cùng thời điểm đã tăng vọt 257% so với bình thường.

Bên cạnh đó, rating phim chiếu trên CCTV8 cũng đã hiển thị trên Khốc Vân vượt qua mốc 1.5%. Ngoài ra, bộ phim do Tiêu Chiến, Lý Thấm đóng chính sau 4 tập đầu lên sóng đã thu về có thêm 9 nhãn hiệu quảng cáo. Tổng số quảng cáo hiện tại là 32, thời lượng 256 giây. Điều này cho thấy sức hút của Tiêu Chiến, Lý Thấm là không nhỏ.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ. Trong những năm tháng đó, Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) bị thương và được Đông Hiểu Mai (Lý Thấm) chăm sóc, hai người nảy sinh tình cảm.