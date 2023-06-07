Vùng Biển Trong Mơ Ấy tung poster mới của cặp đôi chính, Tiêu Chiến và Lý Thấm được nhận định có 'tướng phu thê' thể hiện qua một điểm?

Đáng chú ý, bộ phim đã tung ra poster mới của cặp đôi Tiêu Chiến và Lý Thấm. Mặc dù chỉ là góc nghiêng của cặp đôi nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng thích thú và nhận định họ sở hữu góc nghiêng ‘phu thê’ vì quá giống nhau. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn hối thúc đoàn phim tung ra thêm nhiều hình ảnh cặp đôi cùng xuất hiện chung khung hình.

Những ngày qua, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã chính thức lên sóng vào tối ngày 1/6 vào khung giờ vàng trên đài CCTV8 và nền tảng Tencent. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chính thức lên sóng khung giờ vàng đài Đông Phương từ ngày 6/6.

Ngay khi vừa lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã khiến trang web của Khốc Vân sập do số lượng truy cập tăng vọt 257% so với bình thường, rating chiếu trên CCTV8 hiển thị vượt mốc 1.5%, một con số khá ấn tượng so với loạt phim lên sóng gần đây.

Bên cạnh đó, rating phim chiếu trên CCTV8 cũng đã hiển thị trên Khốc Vân vượt qua mốc 1.5%. Ngoài ra, bộ phim do Tiêu Chiến, Lý Thấm đóng chính sau 4 tập đầu lên sóng đã thu về có thêm 9 nhãn hiệu quảng cáo. Tổng số quảng cáo hiện tại là 32, thời lượng 256 giây. Điều này cho thấy sức hút của Tiêu Chiến, Lý Thấm là không nhỏ.

Theo thống kê mới nhất của Vlinkage, top 5 phim truyền hình có chỉ số cao nhất hiện nay là Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến, Lý Thấm). Kế đến là Hậu Lãng (Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu), Công Tố (Đồng Đại Vỹ, Địch Lệ Nhiệt Ba), Thắp Sáng Cho Em (Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình) và Lâu Đài Màu Trắng (Bành Quán Anh, Cái Nguyệt Hy).

Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ. Trong những năm tháng đó, Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) bị thương và được Đông Hiểu Mai (Lý Thấm) chăm sóc, hai người nảy sinh tình cảm.