Vùng Biển Trong Mơ Ấy tung poster mới của cặp đôi chính, Tiêu Chiến và Lý Thấm được nhận định có 'tướng phu thê' thể hiện qua một điểm?

Những ngày qua, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã chính thức lên sóng vào tối ngày 1/6 vào khung giờ vàng trên đài CCTV8 và nền tảng Tencent. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chính thức lên sóng khung giờ vàng đài Đông Phương từ ngày 6/6.

Ngay khi vừa lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã khiến trang web của Khốc Vân sập do số lượng truy cập tăng vọt 257% so với bình thường, rating chiếu trên CCTV8 hiển thị vượt mốc 1.5%, một con số khá ấn tượng so với loạt phim lên sóng gần đây.