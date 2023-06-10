Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2023: Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên lạc riêng tư, Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ cùng nhau chụp ảnh bìa cho tạp chí?

2. Thái Từ Khôn có ý định đóng phim, cậu ấy có hứng thú với phim cổ trang. Tuy nhiên vì không có kinh nghiệm diễn xuất nên khó tiếp xúc chế tác lớn.

1. Phía Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không hài lòng với hiệu quả phát sóng của Công Tố, nền tảng cũng không dốc sức quảng bá, chiếu xong là được. Bộ này lặng lẽ chiếu xong sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến Nhiệt Ba.

4. Âu Hào không đưa ra nhiều yêu cầu khi nhận phim, kịch bản tốt là được, phiên vị hợp lý là được.v

3. "Xuân Hoa Yếm" lại tiếp xúc với Lưu Vũ Ninh, đạo diễn còn cho cậu ấy đãi ngộ rất tốt, nếu cậu ấy đồng ý có thể chuẩn bị quay luôn.

5. Ngô Lỗi đi Tân Cương và Địch Lệ Nhiệt Ba căn bản không liên quan đến nhau, hai người đã sớm không liên lạc.

6. Trong quá trình hợp tác Vương An Vũ và Hướng Hàm Chi từng có chút mập mờ nhưng cũng kết thúc rất nhanh.

7. Tin đồn Triệu Kim Mạch bị phong sát là tin đồn không có căn cứ.

8. Chương Nhược Nam coi như có độ nổi tiếng và duyên qua đường nhất định, nhưng lưu lượng và quốc dân độ vẫn còn thấp, chủ yếu là chưa có phim nào "đại bạo".

9. Đoàn đội Đường Yên lại cải tổ, tuyển người mới, cô ấy muốn tuyển được nhân viên có năng lực. La Tấn cũng hỗ trợ cô ấy không ít.

10. Trên mạng có tin đồn Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ cùng nhau chụp ảnh bìa cho tạp chí Bazaar, tạp chí này biệt danh là Wedding Company. Tuy nhiên, cả hai không liên quan gì đến nhau và họ không liên lạc với nhau kể từ khi kết thúc thời gian hợp tác, việc họ thỉnh thoảng chào hỏi và trò chuyện trên cùng một sân khấu là điều bình thường.

11. Phim điện ảnh mới của Trương Nghệ Mưu sẽ khai máy vào tháng 6, Ngu Thư Hân sẽ làm khách mời, thời lượng quay trong 2 ngày.

12. Làn da của Vương Nguyên rất nhạy cảm, mỗi khi thức khuya hoặc ăn cay đều nổi mụn.

13. La Vân Hi sau khi quay xong "Nhan Tâm Ký" sẽ quay tiếp dự án phim "Thiên Kiếp Mi".

14. Bộ phim tiên hiệp tiếp theo của Bạch Kính Đình là "Tiên Đài Có Gai", nữ chính sẽ là Cúc Tịnh Y.

15. Trương Vũ Kiếm gần như biến mất khỏi làng giải trí sau khi ly hôn với Ngô Thiến. Đồng thời, các dự án phim sau này cũng không thành công.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News