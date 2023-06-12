Tiêu Chiến liệu có hết thời khi bất ngờ để 'người tình' Cúc Tịnh Y vượt mặt?

Cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi Tiêu Chiến bị người này bỏ xa.
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Cuộc đua phim tháng 6 hiện không chỉ nóng lên từng ngày với sự góp mặt của nhiều bộ phim hay và đặc sắc mà còn là cuộc cạnh tranh trực tiếp của các nam thần màn ảnh nhỏ, có thể kể đến như Tiêu Chiến, Hầu Minh Hạo và Quách Tuấn Thần.
Theo đó, theo một thông tin mới được tiết lộ gần đây, thống kê lượng fan thu được sau 7 ngày của 3 sao nam có phim đang chiếu lần lượt đạt:
- Tiêu Chiến: 31 nghìn fan.
- Hầu Minh Hạo: 59 nghìn fan.
- Quách Tuấn Thần: 113 nghìn fan.
Tiêu Chiến tuy không đứng đầu trong danh sách này, thế nhưng, ở thời điểm hiện tại anh lại là người được đánh giá cao nhất trong số các sao nam hiện tại. Diễn xuất bùng nổ trong Vùng Biển Trong Mở Ấy khiến Tiêu Chiến không chỉ xứng danh đỉnh lưu mà còn có bước chuyển mình sang chính kịch, chứng minh thực lực của nam diễn viên Trần Tình Lệnh.
Hộ Tâm của Hầu Minh Hạo và Châu Dã nhận nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm dự án được chuẩn bị lên sóng. Phim được cộng đồng mạng bàn luận, liên tiếp lọt top tìm kiếm Weibo. Ngoài ra, dự án dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình, đạt hơn 3 triệu lượt đặt xem trước trên Youku. Phim đạt 4.6/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.3/10 điểm bình chọn trên MyDramaList, 9.7/10 điểm đánh giá trên Rakuten Viki và 9.7/10 điểm trên IMDb.
Tuy nhiên trong phim Hoa Nhung, nam chính Quách Tuấn Thần chưa thể hiện được một Viêm Việt thú vị, đa cảm như vậy. Sao nam 9X bị chê không có cảm xúc, gương mặt lúc nào cũng đơ cứng cạnh Cúc Tịnh Y. Nhất là khi cả hai đang sắp có cảnh hôn, Quách Tuấn Thần hoàn toàn không thể hiện được tình cảm thông qua diễn xuất.