Tiêu Chiến liệu có hết thời khi bất ngờ để 'người tình' Cúc Tịnh Y vượt mặt?

Sao quốc tế 12/06/2023 23:01

Cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi Tiêu Chiến bị người này bỏ xa.

Cuộc đua phim tháng 6 hiện không chỉ nóng lên từng ngày với sự góp mặt của nhiều bộ phim hay và đặc sắc mà còn là cuộc cạnh tranh trực tiếp của các nam thần màn ảnh nhỏ, có thể kể đến như Tiêu Chiến, Hầu Minh HạoQuách Tuấn Thần

Tiêu Chiến liệu có hết thời khi bất ngờ để 'người tình' Cúc Tịnh Y vượt mặt? - Ảnh 1
Thống kê 3 sao nam hút fan nhất sau 7 ngày. 

Theo đó, theo một thông tin mới được tiết lộ gần đây, thống kê lượng fan thu được sau 7 ngày của 3 sao nam có phim đang chiếu lần lượt đạt:

- Tiêu Chiến: 31 nghìn fan.

- Hầu Minh Hạo: 59 nghìn fan.

- Quách Tuấn Thần: 113 nghìn fan.

Tiêu Chiến liệu có hết thời khi bất ngờ để 'người tình' Cúc Tịnh Y vượt mặt? - Ảnh 2
Tiêu Chiến bất ngờ đứng thứ 3 khi anh vốn là một lưu lượng được đánh giá khá cao. 

Tiêu Chiến tuy không đứng đầu trong danh sách này, thế nhưng, ở thời điểm hiện tại anh lại là người được đánh giá cao nhất trong số các sao nam hiện tại. Diễn xuất bùng nổ trong Vùng Biển Trong Mở Ấy khiến Tiêu Chiến không chỉ xứng danh đỉnh lưu mà còn có bước chuyển mình sang chính kịch, chứng minh thực lực của nam diễn viên Trần Tình Lệnh. 

Tiêu Chiến liệu có hết thời khi bất ngờ để 'người tình' Cúc Tịnh Y vượt mặt? - Ảnh 3
Hầu Minh Hạo về nhì với lương fan hùng hậu không kém. 

Hộ Tâm của Hầu Minh Hạo và Châu Dã nhận nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm dự án được chuẩn bị lên sóng. Phim được cộng đồng mạng bàn luận, liên tiếp lọt top tìm kiếm Weibo. Ngoài ra, dự án dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình, đạt hơn 3 triệu lượt đặt xem trước trên Youku. Phim đạt 4.6/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.3/10 điểm bình chọn trên MyDramaList, 9.7/10 điểm đánh giá trên Rakuten Viki và 9.7/10 điểm trên IMDb.

Tiêu Chiến liệu có hết thời khi bất ngờ để 'người tình' Cúc Tịnh Y vượt mặt? - Ảnh 4
Quách Tuấn Thần được khen về ngoại hình nhưng lại không được đánh giá quá cao về diễn xuất.

Tuy nhiên trong phim Hoa Nhung, nam chính Quách Tuấn Thần chưa thể hiện được một Viêm Việt thú vị, đa cảm như vậy. Sao nam 9X bị chê không có cảm xúc, gương mặt lúc nào cũng đơ cứng cạnh Cúc Tịnh Y. Nhất là khi cả hai đang sắp có cảnh hôn, Quách Tuấn Thần hoàn toàn không thể hiện được tình cảm thông qua diễn xuất.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Hầu Minh Hạo Vùng Biển Trong Mơ Ấy Quách Tuấn Thần Hoa Nhung

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