Cúc Tịnh Y cần học hỏi Triệu Lệ Dĩnh sau nước đi sai lầm trong 'Hoa nhung'

Sao quốc tế 14/06/2023 10:38

Không dám thay đổi hình tượng, "ngại xấu" khi hoá thân vào nhân vật, Cúc Tịnh Y bị khán giả chê ở phim "Hoa nhung" vì gương mặt lúc nào cũng son phấn.

Theo 163, Cúc Tịnh Y là ca sĩ thần tượng, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Do đó, khi chuyển sang làm diễn viên, với tiếng tăm sẵn có, cô được giao vai nữ chính. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y bị đánh giá kém. Bên cạnh biểu cảm đơ, Cúc Tịnh Y còn thể hiện thái độ qua loa trong diễn xuất, khả năng đọc thoại kém, không chịu chấp nhận làm xấu mình vì nhân vật.

Cúc Tịnh Y cần học hỏi Triệu Lệ Dĩnh sau nước đi sai lầm trong 'Hoa nhung' - Ảnh 1
Diễn xuất của Cúc Tịnh Y được khán giả đánh giá kém, không chấp nhận để nhân vật của mình xấu xí

Hiện tại, bộ phim Hoa nhung do Cúc Tịnh Y đóng chính đang lên sóng. Theo 163, thiết lập nhân vật của Cúc Tịnh Y rất cuốn hút, là cô gái thông minh, dũng cảm. Tuy nhiên, cách thể hiện của "mỹ nhân 4.000 năm có một" khiến nhiều người tuyên bố bỏ xem phim.

Nguồn tin bình luận Cúc Tịnh Y quá coi trọng ngoại hình. Trong các bộ phim, Cúc Tịnh Y luôn chỉ có một kiểu trang điểm phong cách Hàn Quốc, để tóc mái. Khán giả khó phân biệt các vai diễn của cô vì nhân vật nào cũng na ná nhau, bất chấp bối cảnh, xuất thân. Cô thậm chí bị ví như búp bê vô hồn trên màn ảnh.

Cúc Tịnh Y cần học hỏi Triệu Lệ Dĩnh sau nước đi sai lầm trong 'Hoa nhung' - Ảnh 2
Cô nàng bị ví như búp bê vô hồn trên màn ảnh.

Dù đã cải nam trang nhưng Cúc Tịnh Y vẫn không thay đổi gì đáng kể. Đã vậy, nữ diễn viên lần này còn không búi tóc, gương mặt trang điểm đậm khiến cô khác biệt quá lớn với dàn nhân vật nam sương gió.

Đặc biệt, những phân cảnh nhân vật của cô ra trận, gương mặt son phấn kĩ càng khiến người xem khó hiểu. Điều phi lí là dù cải trang nam có cũng như không nhưng nhân vật của cô dễ dàng qua mặt các nam nhân, trong đó có cả nam chính Viêm Việt. Có thể nói, nhan sắc là điều khiến Cúc Tịnh Y thu hút người xem nhưng lần này đã phản tác dụng.

Cúc Tịnh Y cần học hỏi Triệu Lệ Dĩnh sau nước đi sai lầm trong 'Hoa nhung' - Ảnh 3
Dù diễn cảnh nữ cải nam trang nhưng Cúc Tịnh Y vẫn trang điểm rất kỹ càng

So với Triệu Lệ Dĩnh, Cúc Tịnh Y là đàn em, danh tiếng cô cũng không bằng đàn chị. Còn nhớ ở phim "Gió thổi Bán Hạ", mỹ nhân họ Triệu nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì không ngại làm xấu mình khi để mặt mộc, lộ nhiều vết nhăn để hoá thân thành một nhân vật đúng bối cảnh phim.

Cúc Tịnh Y cần học hỏi Triệu Lệ Dĩnh sau nước đi sai lầm trong 'Hoa nhung' - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh không ngại 'show' mặt mộc, để lộ nết nhăn trên phim 

Không những cô không bị chê bai về nhan sắc mà ngược lại khán giả khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh biết hi sinh cho nghệ thuật, chọn tạo hình chân thật, không ngại làm xấu mình. Thậm chí, vì để hoá thân thành vai diễn Bán Hạ, cô còn tăng cân liên tục khiến nhiều khán giả từng hiểu lầm rằng người đẹp lười biếng giữ hình thể.

Cúc Tịnh Y cần học hỏi Triệu Lệ Dĩnh sau nước đi sai lầm trong 'Hoa nhung' - Ảnh 5
Người đẹp 1994 vẫn còn phải học hỏi đàn chị rất nhiều trong việc lựa chọn tạo hình nhân vật phù hợp

Trong khi, đối chiếu với Cúc Tịnh Y, người đẹp này vẫn còn phải học hỏi đàn chị rất nhiều trong việc lựa chọn tạo hình nhân vật phù hợp. Và hơn hết, Cúc Tịnh Y nên biết bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không thể mãi quẩn quanh với hình tượng đẹp như hoa trên màn ảnh.

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