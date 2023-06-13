Cúc Tịnh Y bị chỉ trích vì thói công chúa lại còn ích kỷ

Mới đây, Cúc Tịnh Y bất ngờ khiến khán giả tức giận sau khi giới truyền thông tiết lộ một thói quen của nữ diễn viên. Cụ thể, theo thông tin được tiết lộ, Cúc Tịnh Y có thói quen giữ gìn đồ trang điểm cá nhân của bản thân rất kỹ càng và sẽ trở nên nóng giận khi có ai đó tự tiện động vào đồ của mình.

Cúc Tịnh Y bị cho là có tính cách tiểu thư.

Rất nhiều người đã bình luận khiếm nhã về Cúc Tịnh Y, cho rằng cô nàng đang quá ích kỷ và mắc bệnh công chúa. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực cô nàng. Họ cho rằng đồ trang điểm cá nhân, đặc biệt là cọ trang điểm, son môi hay mascara rất dễ nhiễm khuẩn, khó dùng chung nên việc một nghệ sĩ như Cúc Tịnh Y có thói quen giữ gìn đồ dùng cá nhân này là rất đỗi bình thường.