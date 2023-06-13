Cúc Tịnh Y bị chỉ trích vì thói công chúa lại còn ích kỷ

Gần đây, Cúc Tịnh Y không ngừng bị réo tên.
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Mới đây, Cúc Tịnh Y bất ngờ khiến khán giả tức giận sau khi giới truyền thông tiết lộ một thói quen của nữ diễn viên. Cụ thể, theo thông tin được tiết lộ, Cúc Tịnh Y có thói quen giữ gìn đồ trang điểm cá nhân của bản thân rất kỹ càng và sẽ trở nên nóng giận khi có ai đó tự tiện động vào đồ của mình.
Rất nhiều người đã bình luận khiếm nhã về Cúc Tịnh Y, cho rằng cô nàng đang quá ích kỷ và mắc bệnh công chúa. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực cô nàng. Họ cho rằng đồ trang điểm cá nhân, đặc biệt là cọ trang điểm, son môi hay mascara rất dễ nhiễm khuẩn, khó dùng chung nên việc một nghệ sĩ như Cúc Tịnh Y có thói quen giữ gìn đồ dùng cá nhân này là rất đỗi bình thường.
Cúc Tịnh Y trước đây cũng từng bị khán giả ném đá vì thói quen nhai kỹ trước khi nuốt thức ăn của mình. Cô nàng duy trì cho mình thói quen nhai thật kỹ trước khi nuốt để đảm bảo thức ăn đã được nghiền nát và hạn chế việc dạ dày phải hoạt động nhiều. Một bộ phận cư dân mạng lại bày tỏ sự khó chịu, cho rằng Cúc Tịnh Y đang mắc bệnh công chúa, tính cách đỏng đảnh khó ưa.
Gần đây, đảm nhận vai chính trong bộ phim Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y trở thành cái tên thu hút đông đảo sự quan tâm. Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, nhan sắc trong veo “không đổi” của mỹ nhân xứ Trung mới thật sự gây chú ý. Có thể bạn không phải là người hâm mộ Cúc Tịnh Y, nhưng chắc hẳn bạn sẽ phải lòng trước nhan sắc xinh như thiên thần của cô ấy.