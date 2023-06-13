Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này?

Sao quốc tế 13/06/2023 10:05

Dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính lên sóng thời gian gần đây dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nếu phát sóng cùng thời điểm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, dòng phim cổ trang tiên hiệp thực sự bùng nổ với hàng loạt tác phẩm được công chúng quan tâm nồng nhiệt. Đáng chú ý, gần đây, dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nếu phát sóng cùng thời điểm.

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này? - Ảnh 1Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này? - Ảnh 2

Xét về nội dung, mặc dù không quá mới mẻ nhưng dựa vào tạo hình của nhân vật, nhiều khán giả dành lời khen cho Cúc Tịnh Y bởi nhan sắc lẫn màn hoá thân vai diễn, có tiến bộ hơn hẳn so với những vai diễn trước. Theo đó, bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện cô gái Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) bị xem như sao chổi từ bé. Cô lớn lên ở nước Ngụy, nơi rất thịnh hành việc tu tiên. Với bản tính thầm lặng nhưng không yếu đuối, cô can đảm tham gia lễ thành nhân kiểm tra tiền duyên căn cốt. Tại đây, nhóm 36 người trong đó có Ngụy Chi bị soi ra bóng phượng hoàng trong kính Giám Tiên, do đó tất cả bị đưa vào Thư viện Bạch Lộ học tập.

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này? - Ảnh 3

Không những thế, sau thời gian dài hậu kỳ trong im ắng, đoàn phim Hoa Nhung liên tục cập nhật các hình ảnh mới của không chỉ Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y), Viêm Việt (Quách Tuấn Thần) mà cả dàn diễn viên từ thứ chính đến các vai phụ quan trọng. Với người hâm mộ, đây chính là dấu hiệu cho thấy phim đã được cấp phép lên sóng. Điều này giúp Hoa Nhung có khả năng thất bại là khá thấp.

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này? - Ảnh 4

Còn về Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đang gặp áp lực bởi một ngôi sao trong phim dính ồn ào phát ngôn khiến đoàn phim lao đao và khả năng lên sóng khó hơn tác phẩm của Cúc Tịnh Y.

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này? - Ảnh 5

Nhưng nếu xét trên tổng thể, có thể thấy Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đã áp đảo thấy rõ. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên thực lực và được khán giả công nhận, Dữ Phượng Hành còn có 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh là chỗ dựa vững chắc cho phim khi lên sóng.

Netizen photoshop lại chân mày của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung vì trang điểm quá lố

Netizen photoshop lại chân mày của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung vì trang điểm quá lố

Kiểu trang điểm lòe loẹt vốn vẫn được gắn với Cúc Tịnh Y lại một lần nữa được cô nàng tận dụng trong phim mới. Đặt biệt, hàng chân mày quá lố của cô nàng đã khiến khán giả phải photoshop lại.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Cúc Tịnh Y Dữ Phượng Hành Hoa Nhung sao hoa ngữ

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