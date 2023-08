Từ đầu năm 2023 đến nay, dòng phim cổ trang tiên hiệp thực sự bùng nổ với hàng loạt tác phẩm được công chúng quan tâm nồng nhiệt. Đáng chú ý, gần đây, dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nếu phát sóng cùng thời điểm.

Xét về nội dung, mặc dù không quá mới mẻ nhưng dựa vào tạo hình của nhân vật, nhiều khán giả dành lời khen cho Cúc Tịnh Y bởi nhan sắc lẫn màn hoá thân vai diễn, có tiến bộ hơn hẳn so với những vai diễn trước. Theo đó, bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện cô gái Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) bị xem như sao chổi từ bé. Cô lớn lên ở nước Ngụy, nơi rất thịnh hành việc tu tiên. Với bản tính thầm lặng nhưng không yếu đuối, cô can đảm tham gia lễ thành nhân kiểm tra tiền duyên căn cốt. Tại đây, nhóm 36 người trong đó có Ngụy Chi bị soi ra bóng phượng hoàng trong kính Giám Tiên, do đó tất cả bị đưa vào Thư viện Bạch Lộ học tập.