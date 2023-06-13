Cảnh hiếm hoi Cúc Tịnh Y được khen ngợi về diễn xuất trong 'Hoa nhung'

Theo 163, Cúc Tịnh Y là ca sĩ thần tượng, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Do đó, khi chuyển sang làm diễn viên, với tiếng tăm sẵn có, cô được giao vai nữ chính. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y bị đánh giá kém. Bên cạnh biểu cảm đơ, Cúc Tịnh Y còn thể hiện thái độ qua loa trong diễn xuất, khả năng đọc thoại kém, không chịu chấp nhận làm xấu mình vì nhân vật.

“Hoa nhung" hiện đang là phim chiếu mạng được khán giả Trung Quốc quan tâm vì có “mỹ nữ 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y tham gia đóng vai nữ chính. Bộ phim đã hoàn thành từ năm 2021 nhưng đến tháng 6 năm nay mới được lên sóng.

Cô trang điểm đậm, mặc trang phục, phụ kiện lấp lánh, rối mắt. Cách làm đẹp này đã được Cúc Tịnh Y áp dụng trong 3 dự án phim “Như ý phương phi”, “Mộ Nam Chi” và “Hoa nhung”. Thậm chí, khi chuyển sang tạo hình “nữ cải nam trang" để ra trận đánh giặc, Cúc Tịnh Y vẫn trang điểm lòe loẹt.

Hiện tại, bộ phim Hoa nhung do Cúc Tịnh Y đóng chính đang lên sóng. Theo 163, thiết lập nhân vật của Cúc Tịnh Y rất cuốn hút, là cô gái thông minh, dũng cảm. Tuy nhiên, cách thể hiện của "mỹ nhân 4.000 năm có một" khiến nhiều người tuyên bố bỏ xem phim.

Cô bị chê là trang điểm đậm, mặc trang phục, phụ kiện lấp lánh, rối mắt

Nhưng khi phim dần đi vào hồi kết, Cúc Tịnh Y bất ngờ nhận những lời khen. Ở tập 23 - 24, ngay trong đêm tân hôn, Viêm Việt (Quách Tuấn Thần) đã đâm sau lưng Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y), sát hại cả gia đình cô.

Cú sốc này giúp cô thức tỉnh năng lực Phượng hoàng, thiêu đốt toàn bộ quân sĩ. Ngụy Chi bị coi như yêu quái, bị chính anh trai ruột phản bội, hãm hại. Ở phân cảnh Ngụy Chị chịu giam trong ngục, đối đầu với anh trai và người chồng tệ bạc, Cúc Tịnh Y được khen diễn xuất tiến bộ, ánh mắt có hồn.

Cúc Tịnh Y được khen diễn xuất tiến bộ, ánh mắt có hồn

Khán giả cho rằng, biểu cảm gào khóc, uất hận của Cúc Tịnh Y ở tập 24 là phân cảnh cô diễn xuất tốt nhất từ đầu phim đến giờ. Tạo hình của Cúc Tịnh Y khi lên pháp trường và trở thành Thánh nữ Ma tộc cũng bớt rườm rà hơn.

Tạo hình của Cúc Tịnh Y khi lên pháp trường và trở thành Thánh nữ Ma tộc cũng bớt rườm rà hơn

Có thể thấy, “Hoa nhung" là bước đệm để Cúc Tịnh Y có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Song, nhìn chung, khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn còn quá nhiều hạn chế, chỉ hiếm hói có phân cảnh diễn tiến bộ.

Cúc Tịnh Y vẫn bị xem là “bình hoa di động", “Idol đi diễn". Trong nhiều trường hợp, nhan sắc quá lung linh trở thành điểm yếu chí mạng của cô, khiến người xem ngán ngẩm.

Khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn còn quá nhiều hạn chế, chỉ hiếm hói có phân cảnh diễn tiến bộ

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1994 còn không thể tự lồng tiếng cho vai diễn của mình, mà phải nhờ đến diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp Từ Giai Kỳ. Theo 163, nhóm diễn viên giống Cúc Tịnh Y hiện tại bị gọi là "diễn viên câm điếc".

Tài nguyên phim ảnh của Cúc Tịnh Y đang bị xuống dốc

Trang tin bình luận hiện tại tài nguyên phim ảnh của Cúc Tịnh Y đang bị xuống dốc. Dù nổi tiếng sớm hơn, nữ diễn viên sinh năm 1994 đang bị các đàn em như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân,... vượt qua cả về danh tiếng lẫn tác phẩm nổi bật. Trong cuộc khảo sát trên các diễn đàn Douban, Hupu, khán giả bày tỏ không muốn xem các phim do Cúc Tịnh Y đóng.