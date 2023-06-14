Đặc quyền mà chỉ Đàm Tùng Vận mới có được, Cúc Tịnh Y lẫn Dương Tử mơ cũng không được

Đàm Tùng Vận là sao nữ hiếm hoi không bị công chúng khắt khe ở điểm này.
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Mới đây, giới truyền thông Trung Quốc bất ngờ tung ra loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ở sân bay của Đàm Tùng Vận. Có thể thấy, trong loạt ảnh này, nữ diễn viên mặc áo tanktop màu đen rất đơn giản nhưng mang tới cảm giác năng động, thoải mái. Cô nàng còn đội một chiếc mũ nồi trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
Tuy nhiên, không như những sao nữ khác, phản ứng tích cực của khán giả có thể thấy Đàm Tùng Vận đang được hưởng một trong những đặc ân mà ít sao Hoa ngữ nào có được. Đó chính là cái nhìn khắt khe về ngoại hình. Nhiều mỹ nhân hiện nay như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Dương Tử đều thường xuyên bị công chúng săm soi về nhan sắc, ngoại hình thì Đàm Tùng Vận dường như lại được lòng khán giả hơn hẳn.
Đàm Tùng Vận là diễn viên thực lực, chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài đáng yêu, dễ gần và khả năng diễn xuất chân thực chứ không phải bằng vẻ ngoài tầm thường như những “bình hoa di động” khác.
Đàm Tùng Vận ít khi bị khán giả săm soi hay mắng chửi về thời trang cũng như cân nặng. Khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận luôn được đánh giá cao. Tuy chưa có tác phẩm thuộc hàng đại bạo, thế nhưng các tác phẩm của Đàm Tùng Vận khiến tên tuổi của cô được nhiều người biết đến thì có thể nói vượt xa các nữ lưu lượng 90 hiện nay.
Nhờ thành công của phim Hướng gió mà đi, Đàm Tùng Vận được đánh giá là một trong số ít các tiểu hoa đán 8X-9X đủ sức "gánh vác" rating (tỷ lệ người xem). Tác phẩm mới của nữ diễn viên sinh năm 1990 vượt qua đàn chị Lưu Diệc Phi. Đồng thời, thành tích của Đàm Tùng Vận cũng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử phải ngước nhìn.