Đặc quyền mà chỉ Đàm Tùng Vận mới có được, Cúc Tịnh Y lẫn Dương Tử mơ cũng không được

Mới đây, giới truyền thông Trung Quốc bất ngờ tung ra loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ở sân bay của Đàm Tùng Vận. Có thể thấy, trong loạt ảnh này, nữ diễn viên mặc áo tanktop màu đen rất đơn giản nhưng mang tới cảm giác năng động, thoải mái. Cô nàng còn đội một chiếc mũ nồi trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Nữ diễn viên diện trang phục thoải mái, phóng khoáng.

Tuy nhiên, không như những sao nữ khác, phản ứng tích cực của khán giả có thể thấy Đàm Tùng Vận đang được hưởng một trong những đặc ân mà ít sao Hoa ngữ nào có được. Đó chính là cái nhìn khắt khe về ngoại hình. Nhiều mỹ nhân hiện nay như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Dương Tử đều thường xuyên bị công chúng săm soi về nhan sắc, ngoại hình thì Đàm Tùng Vận dường như lại được lòng khán giả hơn hẳn.