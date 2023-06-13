Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ

Sao quốc tế 13/06/2023 16:57

Đàm Tùng Vận là tiểu hoa có diễn xuất được đánh giá cao nhất trong số tiểu hoa 90.

Đàm Tùng Vận được biết đến như một nữ diễn viên có khả năng lựa chọn kịch bản tốt, thêm vào đó là lối diễn xuất tự nhiên, không khó để Đàm Tùng Vận gây được ấn tượng với khán giả ngay từ những vai diễn đầu tiên. Nói tới những vai diễn nổi bật nhất của Đàm Tùng Vận thì không thể thiếu Thiếu Nữ Toàn Phong, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Mùa Hè Của Hồ Ly

Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên trẻ thực lực. 

Trong số đó, có thể thấy Đàm Tùng Vận thực sự rất kén chọn các dự án cổ trang. Tuy nhiên, đây lại là thể loại giúp Đàm Tùng Vận thoát khỏi vùng an toàn của bản thân mà tiến xa hơn trong sự nghiệp. 

Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận có màn bùng nổ trong Cẩm Y Chi Hạ. 

Cẩm Y Chi Hạ chính là một tác phẩm cổ trang gây được tiếng vang lớn trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2019, đầu năm 2020. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Viên Kim Hạ – một bổ khoái hiếm có khó tìm trong Lục Phiến Môn. 

Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô là nhân vật có tầm trong thể loại phim hiện đại. Danh tiếng của Đàm Tùng Vận được biết đến với biệt danh "nữ thần thanh xuân" với nhan sắc trẻ trung như học sinh cấp 3. 

Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ - Ảnh 4
Quy Lộ gần đây có thành tích đáng nể.

Những vai diễn hiện đại nổi bật trong loạt phim ăn khách như Lấy danh nghĩa người nhà, Xin gọi tôi là tổng giám, Hướng gió mà đi,... hay mới đây nhất là Quy Lộ của Đàm Tùng Vận nhận về thành tích vô cùng đáng nể.

Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ - Ảnh 5
Đàm Tùng Vận nên duyên với ông hoàng ngôn tình Chung Hán Lương trong Cẩm tâm tựa ngọc.

Nhắc đến những nàng hoa đán xinh đẹp và tài năng của màn ảnh Hoa ngữ, sẽ là thiếu sót cực lớn nếu bỏ qua Đàm Tùng Vận. Trong sự nghiệp của mình, "nữ thần thanh xuân" không ít lần trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ góp mặt trong những dự án phim nổi tiếng.

Hóa ra đây là cách giúp Đàm Tùng Vận 'một bước lên mây', nghe xong ai cũng trầm trồ - Ảnh 6
Tuy nhiên, các dự án cổ trang chính là chiêu bài giúp cái tên Đàm Tùng Vận phất lên.
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