Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật?

Sao quốc tế 15/06/2023 12:38

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ sau khi hợp tác trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Mới đây, mạng xuất hiện hình ảnh được cho là cặp đôi tái hợp lần 2 sau dự án phim "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh". Nhìn tạo hình được đưa ra, khán giả đoán đây là một bộ phim thuộc đề tài dân quốc.

Trong hình ảnh được đăng tải, Dương Dương diện một bộ quân phục khoe gương mặt điển trai, nam tính. Trong khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba mặc một bộ váy trắng lộng lẫy, để tóc ngắn trông cực kỳ kiêu sa. Tuy nhiên, ngay lập tức cư dân mạng phát hiện ra đây chỉ là ảnh ghép Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba của các fan mà thôi.

Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật? - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng khả năng để Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp thời gian tới là rất thấp. Ngoài vấn đề cát-xê việc bị buộc chặt với nhau cũng không có lợi cho sự phát triển của cặp đôi đỉnh lưu lượng này trong tương lai.

Sau thành công của "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh", Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh Cbiz. Ngoại hình cực phẩm chưa đủ, cả hai còn có phản ứng hóa học cực đỉnh khiến dân tình mê mẩn mãi không thôi.

Kể từ sau lần hợp tác đóng chung phim đầu tiên, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục vướng vào nghi vấn “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, phía cả hai diễn viên cũng đã phủ nhận tin đồn yêu đương này.

Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật? - Ảnh 2Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật? - Ảnh 3Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật? - Ảnh 4

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh kể về câu chuyện đại minh tinh hào quang lấp lánh Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) cùng học thần kỹ sư hàng không Vu Đồ (Dương Dương) từ tuổi trẻ thanh xuân đến lớn lên gặp lại lần nữa. Thời trung học, Kiều Tinh Tinh đối với Vu Đồ có hảo cảm nhưng vì tiền đồ, hai người đem phần u mê này giấu sâu trong lòng. Mười năm trôi qua, Kiều Tinh Tinh ngoài ý muốn trở thành ngôi sao hào quang lấp lánh mà học thần Vu Đồ thời trung học đã trở thành người bình thường.

Cách biệt nhiều năm, Kiều Tinh Tinh ở game Vương Giả Vinh Diệu vô tình gặp gỡ nam thần Vu Đồ từng cự tuyệt mình. Thời gian vội vã, ngươi vẫn như cũ lấp lánh ở trong lòng ta, ta có thể hay không trở thành vinh dự của ngươi? Hai người (Vu Đồ & Kiều Tinh Tin ) cùng nhau cố gắng phấn đấu, ở trong sự kỳ ngộ lãng mạn khích lệ lẫn nhau, cuối cùng trở thành niềm kiêu hãnh của nhau.

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