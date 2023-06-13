Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới

Sao quốc tế 13/06/2023 10:21

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” do Dương Dương, Vương Sở Nhiên đóng chính được kì vọng là cơ hội để hai ngôi sao trẻ củng cố tên tuổi.

Dự án phim mới Khói lửa nhân gian của tôi với sự tham gia diễn chính của Dương DươngVương Sở Nhiên được chính thức đóng máy vào tháng 10/2022 và sớm ngày ra mắt khán giả trên màn ảnh nhỏ.

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 1
Tạo hình của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong phim mới 

Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 2
Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 3
Phim lãng mạn “Khói lửa nhân gian của tôi” dự kiến sẽ lên sóng truyền hình Hồ Nam và MangoTV (Trung Quốc) trong quý III năm nay

Theo truyền thông Hoa ngữ, phim lãng mạn “Khói lửa nhân gian của tôi” dự kiến sẽ lên sóng truyền hình Hồ Nam và MangoTV (Trung Quốc) trong quý III năm nay. Đáng chú ý, dù chưa lên sóng nhưng tác phẩm đã đạt 1 triệu lượt đặt xem trước trên Mango TV.

Sức hút của tác phẩm được đánh giá đến từ nguyên tác - tiểu thuyết “Một tòa thành đang chờ anh” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, cùng sự kết hợp của hai diễn viên trẻ đẹp là Vương Sở Nhiên và Dương Dương.

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 4
Câu chuyện của “Khói lửa nhân gian của tôi” khiến khán giả liên tưởng đến “Soi sáng cho em”

Câu chuyện của “Khói lửa nhân gian của tôi” khiến khán giả liên tưởng đến “Soi sáng cho em” - tác phẩm đang phát sóng do Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng, xoay quanh câu chuyện tình yêu của một nữ phóng viên và lính cứu hỏa, cứu hộ.

Dù vậy, truyền thông vẫn đặt nhiều kì vọng vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Bởi thực tế, đây là tác phẩm ngôn tình hiện đại, nội dung chủ yếu về tình yêu tuổi trẻ, dễ tạo được đồng cảm với người xem.

Chưa kể, ngoại hình của cặp sao cũng được khen đẹp đôi, tương tác của họ trong những cảnh tình cảm ở hậu trường khá tốt. Ngoài ra, việc Dương Dương và Vương Sở Nhiên nhiều lần vướng tin hẹn hò khiến khán giả tin rằng, cả hai sẽ có chemistry (sự ăn ý) bùng nổ trên màn ảnh.

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 5
Dương Dương và Vương Sở Nhiên tình tứ tại phim trường

Một lợi thế nữa của tác phẩm khi Dương Dương là một trong những “tứ đại đỉnh lưu” (4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất, có lượng fan hùng hậu nhất) của giới giải trí Trung Quốc.

Trong khi đó, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”, “thần tiên tỉ tỉ thế hệ mới” với ngoại hình kiêu sa, cuốn hút. Nữ diễn viên cũng là ngôi sao được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, dù là vai phụ hay lên hàng nữ chính.

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 6
Nữ diễn viên được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt

Bất lợi lớn nhất của phim đến từ diễn xuất của Dương Dương. Anh từng tham gia trong các bộ phim nổi tiếng như “Đạo mộ bút kí”, “Thiếu nữ toàn phim”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Vũ động càn khôn”, “Tam sinh tam thế: Thập lí đào hoa” bản điện ảnh, “Em là niềm kiêu hãnh của anh”...

Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới - Ảnh 7
Bất lợi của bộ phim là Dương Dương không được đánh giá cao về diễn xuất 

Tuy nhiên, iFeng chỉ đánh giá nam diễn viên là nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, yêu nghề, hình ảnh sạch, trong khi đó, nỗ lực diễn xuất của anh vẫn chưa được ghi nhận. Trên màn ảnh, anh bị chê diễn vô hồn, thiếu cảm xúc. Vậy nên, màn hợp tác với Vương Sở Nhiên trong “Khói lửa nhân gian của tôi” hiện vẫn là dấu hỏi lớn với khán giả và truyền thông.

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên sẽ do Dương Dương và 'bạn gái cũ' Đặng Luân đóng chính khiến khán giả vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'hỷ tín' sau khoảng thời gian bị đồn đoán 'yêu đương'?

Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'hỷ tín' sau khoảng thời gian bị đồn đoán 'yêu đương'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2023: Hoắc Kiến Hoa từ chối đóng phim vì con gái, phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ phát sóng vào tháng 7-8?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2023: Hoắc Kiến Hoa từ chối đóng phim vì con gái, phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ phát sóng vào tháng 7-8?

Không phải tiểu Lưu Diệc Phi, Dương Dương chính thức công khai 'yêu đương' cùng mỹ nhân từng được Châu Tinh Trì nâng đỡ?

Không phải tiểu Lưu Diệc Phi, Dương Dương chính thức công khai 'yêu đương' cùng mỹ nhân từng được Châu Tinh Trì nâng đỡ?

Dương Dương - Angela Baby sánh đôi trên thảm đỏ gây sốt: Đây mới là Tiêu Nại và Bối Vy Vy đúng chuẩn ngôn tình

Dương Dương - Angela Baby sánh đôi trên thảm đỏ gây sốt: Đây mới là Tiêu Nại và Bối Vy Vy đúng chuẩn ngôn tình

Dương Dương bị 'chị đại' Thái Lan Chompoo lấn át khi đứng chung khung hình

Dương Dương bị 'chị đại' Thái Lan Chompoo lấn át khi đứng chung khung hình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu