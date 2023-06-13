Netizen trông chờ vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” do Dương Dương, Vương Sở Nhiên đóng chính được kì vọng là cơ hội để hai ngôi sao trẻ củng cố tên tuổi.

Dự án phim mới Khói lửa nhân gian của tôi với sự tham gia diễn chính của Dương Dương và Vương Sở Nhiên được chính thức đóng máy vào tháng 10/2022 và sớm ngày ra mắt khán giả trên màn ảnh nhỏ. Tạo hình của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong phim mới Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật. Phim lãng mạn “Khói lửa nhân gian của tôi” dự kiến sẽ lên sóng truyền hình Hồ Nam và MangoTV (Trung Quốc) trong quý III năm nay Theo truyền thông Hoa ngữ, phim lãng mạn “Khói lửa nhân gian của tôi” dự kiến sẽ lên sóng truyền hình Hồ Nam và MangoTV (Trung Quốc) trong quý III năm nay. Đáng chú ý, dù chưa lên sóng nhưng tác phẩm đã đạt 1 triệu lượt đặt xem trước trên Mango TV.

Sức hút của tác phẩm được đánh giá đến từ nguyên tác - tiểu thuyết “Một tòa thành đang chờ anh” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, cùng sự kết hợp của hai diễn viên trẻ đẹp là Vương Sở Nhiên và Dương Dương. Câu chuyện của “Khói lửa nhân gian của tôi” khiến khán giả liên tưởng đến “Soi sáng cho em” Câu chuyện của “Khói lửa nhân gian của tôi” khiến khán giả liên tưởng đến “Soi sáng cho em” - tác phẩm đang phát sóng do Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng, xoay quanh câu chuyện tình yêu của một nữ phóng viên và lính cứu hỏa, cứu hộ. Dù vậy, truyền thông vẫn đặt nhiều kì vọng vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Bởi thực tế, đây là tác phẩm ngôn tình hiện đại, nội dung chủ yếu về tình yêu tuổi trẻ, dễ tạo được đồng cảm với người xem. Chưa kể, ngoại hình của cặp sao cũng được khen đẹp đôi, tương tác của họ trong những cảnh tình cảm ở hậu trường khá tốt. Ngoài ra, việc Dương Dương và Vương Sở Nhiên nhiều lần vướng tin hẹn hò khiến khán giả tin rằng, cả hai sẽ có chemistry (sự ăn ý) bùng nổ trên màn ảnh. Dương Dương và Vương Sở Nhiên tình tứ tại phim trường Một lợi thế nữa của tác phẩm khi Dương Dương là một trong những “tứ đại đỉnh lưu” (4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất, có lượng fan hùng hậu nhất) của giới giải trí Trung Quốc. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”, “thần tiên tỉ tỉ thế hệ mới” với ngoại hình kiêu sa, cuốn hút. Nữ diễn viên cũng là ngôi sao được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, dù là vai phụ hay lên hàng nữ chính. Nữ diễn viên được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt Bất lợi lớn nhất của phim đến từ diễn xuất của Dương Dương. Anh từng tham gia trong các bộ phim nổi tiếng như “Đạo mộ bút kí”, “Thiếu nữ toàn phim”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Vũ động càn khôn”, “Tam sinh tam thế: Thập lí đào hoa” bản điện ảnh, “Em là niềm kiêu hãnh của anh”... Bất lợi của bộ phim là Dương Dương không được đánh giá cao về diễn xuất Tuy nhiên, iFeng chỉ đánh giá nam diễn viên là nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, yêu nghề, hình ảnh sạch, trong khi đó, nỗ lực diễn xuất của anh vẫn chưa được ghi nhận. Trên màn ảnh, anh bị chê diễn vô hồn, thiếu cảm xúc. Vậy nên, màn hợp tác với Vương Sở Nhiên trong “Khói lửa nhân gian của tôi” hiện vẫn là dấu hỏi lớn với khán giả và truyền thông.

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