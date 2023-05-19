Dương Dương bị 'chị đại' Thái Lan Chompoo lấn át khi đứng chung khung hình

Thần thái của nữ hoàng giải trí Thái Lan chiếm trong spotlight.

Teenee đưa tin mới đây trang chủ của tạp chí L'Officiel Thailand đã chia sẻ hình ảnh "bà hoàng showbiz Thái" Chompoo Araya xuất hiện đầy sang chảnh tại một sự kiện tại Venice, Ý. Ngay khi có mặt tại sự kiện, siêu sao đình đám Tbiz đã gây ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy như nữ thần. Phong thái tự tin, đầy sức hút của Chompoo Araya cũng dành được "cơn mưa" lời khen của người hâm mộ. Dương Dương (Trung Quốc) và Chompoo (Thái Lan) đứng chung khung hình trong một sự kiện tại Venice, Ý. Cả hai thoải mái đứng tạo dáng trước ống kính truyền thông, tạo nên khung hình gấp đôi sự "bổ mắt" cho fan. Trong khi Dương Dương khiến fan trầm trồ bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm như quý ông thì Chompoo Araya cũng chiếm spotlight với vẻ ngoài quyến rũ cùng thần thái quyền lực, xứng danh phu nhân nhà tỷ phú khét tiếng.



Trang phục và thần thái của chị đẹp có phần lấn át nam thần Dương Dương. Chompoo Araya sinh năm 1981, là chị đại quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn trong showbiz xứ chùa vàng. Cô là một ngôi sao đa năng của Tbiz khi là gương mặt đình đám được săn đón trong nhiều vai trò như MC, người mẫu, diễn viên… Chompoo Araya là 1 trong những siêu sao đình đám nhất Thái Lan. Người đẹp 8X kết hôn với tỷ phú khét tiếng Nott Visrut Rangsisingpipat - người thừa kế đế chế thiết bị chiếu sáng lớn nhất Thái Lan vào năm 2015. Đến nay, cả hai đã có 3 nhóc tì dễ thương, gồm 2 bé trai sinh đôi và 1 bé gái.

Vóc dáng không phải dạng vừa của bà mẹ 3 con. Cô được mệnh danh là nữ hoàng giải trí Thái Lan. Dương Dương bước chân vào làng giải trí với vai diễn Giả Bảo Ngọc trong Tân hồng lâu mộng năm 2008, nhưng phải đến 6 năm sau, tên tuổi anh mới được nhiều khán giả biết đến. Năm 2016, bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đóng cùng Trịnh Sảng đã đưa tên tuổi Dương Dương đến gần hơn với công chúng và giúp lượng fan của anh tăng vọt. Dương Dương cũng vô cùng bảnh bao tại sự kiện này Sau đó, anh đóng Đạo mộ bút ký, Tai trái, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Vũ động càn khôn, Toàn chức cao thủ... Anh đắt show quảng cáo, làm gương mặt đại diện hàng chục nhãn hàng lớn trong và ngoài nước. Anh đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dương Dương gần đây tham gia nhiều hoạt động quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-duong-bi-chi-ai-thai-lan-chompoo-lan-at-khi-ung-chung-khung-hinh-583799.html