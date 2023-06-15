Vừa xuất hiện trên chương trình thực tế, Dương Tử đã vướng thị phi vì điều này

Nữ diễn viên họ Dương thậm chí còn ghi điểm vì liên tục cúi đầu, vẫy tay và mỉm cười chào người hâm mộ và các phóng viên có mặt tại địa điểm quay. Cùng với Dương Tử, dàn diễn viên Trường Tương Tư cũng nhanh chóng có mặt và vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ.

Mới đây, Dương Tử bất ngờ xuất hiện tại địa điểm ghi hình chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Nữ diễn viên đã xuất hiện từ sớm với vẻ ngoài đầy tươi tắn. Cô nàng diện áo khoác ngoài màu sáng kết hợp với quần thể thao trông rất năng động và tươi trẻ.

Để ủng hộ thần tượng của mình, người hâm mộ đã tổ chức gửi xe, treo poster và vẫy cờ dọc theo địa điểm ghi hình chương trình để tiếp ứng cho Dương Tử và dàn diễn viên Trường Tương Tư. Theo nhiều blogger đưa tin, hoạt động này đã diễn ra rất sôi nổi và thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Bên cạnh những lời chúc mừng Dương Tử quay trở lại tham gia các chương trình giải trí sau một thời gian dài bận lịch trình cá nhân, cũngcó không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương đang cố tình làm màu để thể hiện sự nổi tiếng và vị thế áp đảo của mình với những người đồng nghiệp thực hiện ghi hình chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Song, người hâm mộ cũng ngay lập tức lên tiếng bênh vực cô nàng, cho rằng việc fan tiếp ứng chỉ với mục đích bày tỏ tình cảm và ủng hộ idol ghi hình thuận lợi, không hề có mục đích xấu với các nghệ sĩ khác.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa, phim xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) và ba người đàn ông: Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vy), Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).

Chuyên Húc yêu Tiểu Yêu, nhưng không thể từ bỏ nghiệp lớn để ở bên cạnh nàng. Tương Liễu thầm lặng hy sinh tất cả cho Tiểu Yêu, đến lúc lìa đời vẫn chưa nói yêu nàng. Cuối cùng, người duy nhất khiến Tiểu Yêu có cảm giác an toàn là Đồ Sơn Cảnh.